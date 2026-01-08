Cinque proiettili contro la sede Cgil di Primavalle: indaga la Digos

Nel pomeriggio di ieri, in una giornata già segnata dall'aggressione a quattro militanti di Gioventù Nazionale, la Cgil ha reso noto che, diverse ore prima, nel momento dell'apertura mattutina, qualcuno aveva sparato cinque proiettili contro la vetrata della sede romana a Primavalle. " Questa mattina, alla riapertura della nostra sede nel quartiere di Primavalle a Roma, sono stati rinvenuti cinque fori di proiettile. Uno per ciascuna delle vetrate e delle serrande della nostra sede ", si legge nella nota diffusa nel pomeriggio dalla Cgil di Roma e Lazio e dalla Camera del Lavoro della Cgil Civitavecchia Roma Nord Viterbo, in cui si sottolinea che è stato " immediatamente chiesto l'intervento delle forze dell'ordine e sporto denuncia, mettendoci a piena disposizione degli inquirenti ".

Il sindacato si è anche detto " preoccupato " per quando accaduto, " anche in relazione ad un clima di ostilità e delegittimazione costante della nostra organizzazione sindacale ". Ovviamente, sul caso sta indagando la Digos: sul posto sono state trovate due ogive. Nonostante il silenzio sull'aggressione ai giovani del movimento di destra, tra i quali uno è finito in ospedale in codice giallo, la sinistra ha ritrovato la voce per condannare, giustamente, quanto accaduto alla sede della Cgil, così come hanno fatto gli esponenti del centrodestra. " Condanniamo fermamente questo gesto violento e intimidatorio. Un atto gravissimo, risultato di un clima avvelenato che non si addice a una società civile ", ha dichiarato il capogruppo di Forza Italia alla Camera Paolo Barelli. Anche la capogruppo capitolina di Forza Italia, Rachele Mussolini, e il consigliere capitolino di FI Francesco Carpano hanno rilasciato una nota offrendo " piena e totale solidarietà alla Cgil di Primavalle ". Sul caso è intervenuto anche Maurizio Lupi, presidente di Noi Moderati, definendo quanto accaduto " un’intimidazione assolutamente inaccettabile " e il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca ha sottolineato che gli spari " non sono un semplice atto vandalico, ma un gesto intimidatorio che mina i fondamenti della vita democratica e civile ".

La segretaria del Pd Elly Schlein, oltre a offrire solidarietà, ha dichiarato che " è urgente anche alzare la guardia " e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha, invece, affermato che " Roma è una città che ripudia ogni forma di violenza politica, sia quando si manifesta contro sedi di partito, sindacati o associazioni, sia quando prende la forma di aggressioni di strada, come avvenuto nella notte in via Tuscolana ai danni di alcuni militanti di Gioventù Nazionale mentre affiggevano manifesti ".

