La cittadinanza non scalda i cuori, ma piace al popolo degli influencer

Per sottoscrivere la richiesta di referendum sulla cittadinanza c'è tempo fino al 30 settembre. Servono 500mila firme. Ieri mattina, quando mancava una settimana al termine, le firme erano ferme a poco più di 250mila. Segno evidente che il tema non è tra i più sentiti dagli italiani. Nel settembre 2021, per fare un esempio, il referendum per legalizzare la cannabis raccolse 500mila firme nel giro di una settimana. Altri tempi, altri argomenti.

I promotori del quesito, evidentemente preoccupati dallo scarso raccolto, ieri sono scesi in campo. Prima un articolo su Repubblica, poi la chiamata alle armi dei vari Ghali, Zerocalcare. Financo l'ex premier Matteo Renzi: «Io firmerò online», ha annunciato ieri. Già, perché a dispetto dei decenni scorsi oggi è tutto molto più semplice, veloce e immediato. Prima funzionava più o meno così: vengo a conoscenza della richiesta di referendum; trovo il punto di raccolta firme più vicino; cerco i documenti necessari; esco di casa e mi reco al banchetto; aspetto coscienziosamente il mio turno; firmo, saluto e torno a casa. Tempo impiegato: almeno mezz'ora. Oggi è tutto enormemente più semplice: pc, www, click, spid, click, nome cognome, click. Fatto. Non a caso, ieri si è registrata un'improvvisa impennata: da 250mila del mattino, nel pomeriggio le firme avevano già superato le 350mila. Sito del ministero della Giustizia in tilt per l'improvvisa ondata di accessi, solite polemiche, tutto tornato in funzione in un paio di ore.

Senza entrare nel merito del referendum - che punta a ridurre da 10 a 5 anni il periodo di residenza legale in Italia necessario per richiedere la cittadinanza - quello che salta all'occhio è l'improvviso innamoramento degli italiani alla causa. Riccardo Magi, segretario di +Europa e promotori del quesito, ieri era molto critico coi colleghi: «A parte il Pd, nessuno dei partiti d'opposizione ha ancora pubblicamente preso posizione».

Poi gli appelli, il testimonial giusto, la potenza dei social e il boom di firme. La viralità è anche questo: un click per sentirsi importanti. Io c'ero, anche se per pochi minuti.

Perché evidentemente la cittadinanza non scalda i cuori. Però va molto di moda.