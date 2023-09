“Clima informale”. A Roma la cena di fine estate di FdI con Meloni e i ministri

Cena di fine estate per Fratelli d'Italia a Roma. I parlamentari si sono riuniti in un ristorante tra Colosseo e San Giovanni e a loro si è unito anche il presidente del Consiglio. Giorgia Meloni non è voluta mancare all'appuntamento con i "suoi" eletti, così come sempre ha fatto anche prima di diventare premier. La forza del gruppo è sempre stata una delle caratteristiche che hanno connotato il partito fin dalla sua nascita.

Presenti anche i ministri Eugenia Roccella, Andrea Abodi, Marina Calderone, Raffaele Fitto e Luca Ciriani, che vengono accompagnati dalla scorta, come impone il protocollo, fin dentro il portone. Tanti sorrisi per i giornalisti presenti, saluti, ma nessuno dei presenti ha rilasciato alcuna dichiarazione. Nemmeno Meloni si è fermata a parlare, scegliendo per sicurezza di entrare da un ingresso secondario per raggiungere la cena.

Ci sono pressoché tutti gli interpreti di primo piano di Fratelli d'Italia, compresi diversi sottosegretari come Andrea Delmastro e Marcello Gemmato. Con loro anche altri big del partito tra cui Giovanni Donzelli e il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli. Il menù della cena prevede: Calamarata di Gragnano con pomodoro Pachino, burrata e pistacchio; guancia di manzo; fassona piemontese brasata con verdure di stagione e insalata di cavolo viola; tiramisù. I partecipanti, così come riportano fonti stampa, riferiscono di un clima informale durante la cena.

Una "rimpatriata" prima di serrare i ranghi in vista della stagione autunnale, che si preannuncia particolarmente calda e intensa per il governo e per il parlamento. Fonti del partito hanno anche sottolineato che ogni presente ha pagato il conto per sé. Il premier, spiegano, si intrattiene coi singoli parlamentari, saluta e parla con ciascuno ma non ha fatto, almeno per ora, un discorso generale ai presenti.