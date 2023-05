“La coalizione di governo conferma la sua forza”. Meloni esulta dopo il voto

Ancora una tornata elettorale di successo per il centrodestra, che esce dall'ultimo turno di votazioni con l'ennesima conferma della sua forza politica dal gradimento dei cittadini. C'era grande attesa per misurare l'effetto Schlein sul voto al Partito democratico ma questo non c'è stato, a dimostrazione che si tratta, ancora una volta, dell'ennesimo segretario scelto a tavolino senza un programma e una progettazione che siano vicini agli elettori. Esprime soddisfazione anche Giorgia Meloni, che con una nota si è congratulata con tutti i primi cittadini che hanno ottenuto il risultato cercato.

" Faccio gli auguri a tutti i sindaci eletti nel primo turno delle elezioni amministrative. Il centrodestra conferma la sua forza di coalizione di governo, il valore della stabilità e della chiarezza di fronte agli italiani ", ha detto il presidente del Consiglio, ribadendo quell'unità che la sinistra cerca di ottenere ma che è ben lontana dall'avere. Una coesione irraggiungibile quando si effettuano mere alleanze di voto senza avere strategie comuni. Il centrodestra ha dimostrato di avere una visione importante di insieme e che, sebbene ogni partito che compone la coalizione abbia una propria storia e un propria linea, i loro leader sono riusciti a costruire un gruppo compatto e coeso che piace agli elettori.

" Siamo concentrati sui nostri obiettivi, i dati sulla crescita confermano la concretezza della politica economica, la fiducia di famiglie e imprese cresce, l'Italia è protagonista sulla scena internazionale ", ha aggiunto il premier, sottolineando che " il risultato del voto amministrativo è un'ulteriore spinta all'azione del governo. Il consenso degli elettori ci sprona ad accelerare sulla realizzazione del programma di riforme economiche, sociali e istituzionali, conclude ".

Sebbene non siano mai state un banco di prova per la tenuta e per il gradimento del governo, le elezioni comunali dell'ultimo weekend in oltre 700 comuni su tutto il territorio sono state una conferma. La sinistra le attendeva per capire in che modo Elly Schlein aveva influito nel mondo reale e il centrodestra ha potuto constatare che da settembre a oggi non c'è stata una flessione del gradimento ma, anzi, il lavoro fatto in questi mesi ha rafforzato la convinzione degli elettori.