"Un combattente, perdita irreparabile": il cordoglio dei leader stranieri per la morte di Berlusconi

Dolore, commozione, tristezza. La morte di Silvio Berlusconi ha generato un mix di intense emozioni, le stesse che si ritrovano anche nei numerosi messaggi di cordoglio dei principali leader politici italiani e internazionali. L'imprenditore e fondatore di Forza Italia è stato ricordato dagli alti funzionari dell’Unione europea ma anche da molteplici presidenti e uomini della politica.

Il cordoglio di Weber e Metsola

Manfred Weber, leader del Partito Popolare Europeo, si è detto addolorato per la notizia della morte di Berlusconi. " Il mio pensiero va alla sua famiglia e ai suoi cari in questo momento difficile. Non dimenticheremo l'energia e la dedizione con cui ha lavorato per la sua amata Italia, per la sua famiglia politica e per i suoi ideali europei. Riposa in pace ", ha scritto Weber su Twitter.

Sullo stesso social anche Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, ha voluto ricordare Berlusconi, " il combattente che ha guidato il centrodestra e che è stato protagonista della politica in Italia e in Europa per generazioni. Padre, imprenditore, eurodeputato, presidente del Consiglio, senatore. Ha lasciato il segno e non sarà dimenticato. Grazie Silvio ".

Il ricordo dei leader europei

Il primo ministro olandese, Mark Rutte, ha dichiarato che " l'Italia ha perso una grande personalità ". " È stato il primo presidente del Consiglio italiano con cui ho lavorato e lo ricorderò come un politico sorprendente e appassionato ", ha aggiunto lo stesso Rutte.

Sono arrivate anche le condoglianze dalla Germania. " Abbiamo appreso della morte dell'ex presidente del Consiglio italiano Berlusconi - ha detto Wolfgang Buchner, vice portavoce del governo tedesco in dichiarazioni riportate dai media locali con la notizia della scomparsa di Berlusconi - Esprimiamo le nostre condoglianze al popolo italiano e al governo italiano ".

" Silvio Berlusconi ha avuto un grande impatto sulla politica italiana per decenni e i nostri pensieri sono con il popolo italiano e la sua famiglia ", ha dichiarato il premier britannico Rishi Sunak attraverso il suo portavoce.

In un messaggio di cordoglio pubblicato su Twitter, il premier dell'Ungheria, Viktor Orban, ha definito l'ex senatore e leader di Forza Italia " un grande combattente ". " Se ne è andato un grande combattente ", ha scritto Orban, condividendo a corredo del messaggio una foto in cui stringe la mano a Berlusconi, con la scritta " riposa in pace, amico mio ".

Da Israele, Benjamin Netanyahu si è detto profondamente rattristato per la scomparsa di Berlusconi. " Le mie più sentite condoglianze vanno alla sua famiglia e al popolo italiano ", ha scritto Netanyahu, aggiungendo che " Silvio è stato un grande amico di Israele e ci è stato sempre accanto. Riposa in pace amico mio ".

" Figura atipica, con una vita straordinaria e una carriera folgorante, Silvio Berlusconi ha indubbiamente lasciato un segno nella vita politica italiana. Le mie condoglianze all'Italia in lutto ", ha scritto su Twitter Marine Le Pen.

Il messaggio di Papa Francesco e Putin

Silvio Berlusconi " protagonista della vita politica italiana ", ha ricoperto " pubbliche responsabilità con tempra energica ". Il Papa, in un telegramma a firma del segretario di Stato Vaticano cardinale Pietro Parolin, ha espresso il suo cordoglio per la morte di Berlusconi.

Nel telegramma, il Pontefice ha espresso alla famiglia Berlusconi " vicinanza ", assicurando " sentita partecipazione al lutto per la perdita di un protagonista della vita politica italiana, che ha ricoperto pubbliche responsabilità con tempra energica ". " Sua Santità - si legge nel telegramma - invoca dal Signore la pace eterna per lui e la consolazione del cuore per quanti ne piangono la dipartita. Mi unisco al cordoglio con un fervido ricordo nella preghiera ".

Dalla Russia non è mancato il cordoglio di Vladimir Putin, secondo cui Berlusconi " era un politico di livello mondiale ". " Ci sono poche persone di questo tipo nell'arena internazionale ora. Era un grande amico della nostra gente e ha fatto molto per sviluppare relazioni commerciali tra la Russia e i paesi europei. È stato l'iniziatore dello sviluppo delle relazioni tra la Russia e l'Alleanza del Nord Atlantico, è stata con la sua partecipazione che sono stati creati i meccanismi di interazione appropriati. Ma soprattutto era per un politico una persona insolita, perché era molto sincero, aperto e aveva un tale privilegio che i politici di questa portata non hanno: il privilegio era che diceva quello che pensava ", ha dichiarato Putin all’emittente russa Rossiya 1.