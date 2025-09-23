Commissione Covid, FdI: "Doveroso far luce su novità emerse"

Domani, mercoledì 24 settembre, a partire dalle ore 14.15, nella "Sala Tatarella" della Camera dei Deputati, si terrà una conferenza stampa indetta dai parlamentari di Fratelli d’Italia membri della commissione bicamerale d'inchiesta sulla gestione della pandemia di Covid.

L'evento sarà un'occasione per parlare delle importanti novità emerse finora attraverso il lavoro della commissione e vi parteciperà, tra gli altri, i capigruppo di Camera e Senato di Fratelli d'Italia Galeazzo Bignami e Lucio Malan, e la deputata Alice Buonguerrieri, capogruppo del partito in commissione Covid. Il gruppo di Fratelli d'Italia renderà note anche le iniziative che intende intraprendere per fare chiarezza sulle responsabilità politiche del governo Conte II. La conferenza stampa verterà, in particolare, sulle dichiarazioni rese lunedì dall'ex funzionario dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il dottor Miguel Martina che durante l'audizione di ieri ha rivelato di "aver personalmente messo al corrente" l'allora sottosegretario di Stato Riccardo Fraccaro dell'importazione in Italia di mascherine senza certificazione idonea e senza requisiti di sicurezza.

Fratelli d'Italia ritiene "doveroso che vengano fatti approfondimenti" e annunciano un'interrogazione parlamentare alla Presidenza del Consiglio, al ministro della Salute, Orazio Schillaci, e al ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti "perché vengano attentamente effettuate tutte le verifiche necessarie a far luce su queste inquietanti vicende". Per domani si attendono ulteriori rivelazioni.