"Comunisti che votano le vostre liste”. Così FdI smaschera le opposizioni su Torino

Per quanto tutti abbiano condannato quanto accaduto a Torino nel pomeriggio di ieri, a sinistra si percepisce la difficoltà nel prendere una posizione decisa conto i violenti per paura di perdere qualche voto carda sempre comodo. E a smascherare la riluttanza dei partiti di opposizione è stato Federico Mollicone, sottolineando che quelli scesi in piazza a Torino per Askatasuna " non sono 'violenti', sono comunisti che votano le vostre liste in cambio di tutela su centinaia di spazi pubblici e privati occupati abusivamente ".

La dichiarazione dell'onorevole di Fratelli d'Italia è una risposta a quanto dichiarato da Elly Schlein, con la quale ha anche voluto ribadire la richiesta " all'autorità giudiziaria di attivarsi immediatamente di fronte a questi atti criminali. La sinistra parlamentare difende e giustifica, da Torino a Roma fino a Palermo, i violenti, come negli anni '70. Se parlamentari di centrosinistra occupano la sala stampa della Camera e impediscono a un parlamentare di parlare, è ovvio che gli estremisti di sinistra, per il gradualismo rivoluzionario, devono prendere a martellate i poliziotti ". Ora, con il nuovo decreto Sicurezza, " auspichiamo che sia introdotto il principio che la difesa è sempre legittima per Forze dell'ordine e cittadini. Basta all'incriminazione automatica delle Forze dell'ordine ".

Il vicesegretario della Lega Roberto Vannacci ha voluto sottolineare che la favola dei " pochi violenti infiltrati in una manifestazione pacifica è una menzogna ormai stantia. I cosiddetti manifestanti pacifici hanno protetto, coperto e favorito l'azione dei criminali, restando volontariamente immobili accanto a chi pestava persone, devastava vetrine, incendiava auto e metteva a ferro e fuoco la città. Non spettatori casuali, ma scudi per creare le condizioni favorevoli alla devastazione ". E secondo il generale " i mandanti morali di quanto accaduto ieri — e della violenza che da anni avvelena il Paese — siedono comodamente in Parlamento. Non fate finta di non sapere. Siete una vergogna nazionale ".

Il senatore Maurizio Gasparri ha ribadito che è " assurdo stare a cavillare su questo o quel principio, perché nel rispetto della Costituzione e dei principi democratici vanno varate norme che consentano di contrastare in maniera sempre più efficace questa ondata di terrorismo della sinistra ". Angelo Bonelli, invece, ha chiesto che " individuati rapidamente e assicurati alla giustizia, senza ambiguità " i responsabili delle violenze, condannando quanto accaduto a Torino.

senza esitazioni le violenze avvenute a Torino e auspichiamo che tutti i responsabili vengano individuati al più presto e chiamati a rispondere delle proprie azioni davanti alla giustizia

ha condannato "".