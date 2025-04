In Conclave con le mascherine, Ursula ci ricasca e Israele: quindi, oggi...

Ascolta ora 00:00 00:00

- Dovete sapere che la Corte dei Conti Europea ha cassato senza appello il piano europeo per i chip. E’ "molto improbabile”, hanno detto i magistrati contabili, che l'Ue raggiunga l'obiettivo di una quota del 20 % del mercato mondiale dei microchip entro il 2030. Questo a dimostrazione che i “piani” in economia non funzionano: bisogna innovare, investire, togliere lacci e laccioli. Poi sarà il mercato a fare il resto.

- Saviano sostiene che il motivo per cui a Napoli un 18enne è morto durante una lite per una scarpa sporcata è della disponibilità di armi, della poca cultura e della disoccupazione. Domanda: non è mai colpa dei napoletani?

- Cioè, l'infettivologo Massimo Andreoni sostiene che i cardinali in Conclave, mentre cercano di interpretare il volere dello Spirito Santo, dovrebbero indossare le mascherine per evitare malattie infettive. "Tante persone - molte sono fragili - chiuse in uno stanzone per giorni è oggettivamente un rischio dal punto di vista delle malattie infettive. Però è lo stesso rischio che si può avere per il Parlamento quando sono riuniti per votazioni o altro. Questi sono momenti di rischio infettivologico dove chi ha fragilità può prendere precauzioni e dove valgono le misure di precauzione che consigliamo sempre: quindi mascherina, igiene delle mani e poi l'aerazione della stanza". Niente da fare: il Covid ci ha rovinato del tutto.

- "Non mi pare però che nella Cappella Sistina ci siano finestre", dice il professore. Ehm, io non so se si possono aprire per arieggiare, per le finestre nella Cappella Sistina ci sono. Basta farsi un giro su Google...

- "Posso confermare che Ursula von der Leyen sostiene pienamente il Green Deal, che è stato una delle sue iniziative principali fin dal suo primo mandato”, ha detto il portavoce capo della Commissione europea, Paula Pinho, dopo le critiche ricevute dal Ppe. Sbagliare è umano, ma perseverare…

- "Mi rendo conto che non avremo un Francesco - sottolinea poi - Ho l'impressione che avremo un uomo del consenso. Francesco ha scosso molto la Chiesa e ora l'istituzione ha bisogno di pace. Lo ha detto il cardinale francese Jean-Paul Vesco, 63 anni, arcivescovo di Algeri. Sono tanti quelli che ormai dicono apertamente che la Chiesa ha bisogno di “pace” dopo il terremoto di Bergoglio.

Al netto di tutto, non mi pare un complimentone per ilappena defunto.

- Fa male vedere Gerusalemme bruciare. Ancor peggio se, come sembra, gli incendi sono davvero dolosi provocati da un appello di Hamas.