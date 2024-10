Conte ha preso un bidone, pazzesco sondaggio ligure e l'Iran: quindi, oggi...

Ascolta ora 00:00 00:00

- Quando l’Iran attacca Israele, dopo le missioni di terra di Tel Aviv in Libano, c’è poco da fare rubriche come queste. Centinaia di missili hanno sorvolato le teste degli israeliani, lanciati un po’ a casaccio dalla Repubblica Islamica (e questo è un dettaglio mica insignificante: se non ci fosse l'Iron Dome, sarebbe un massacro). Cosa dire? Nulla. Speriamo solo che il grande masso della guerra non rotoli oltre il crinale, provocando la valanga.

- Sondaggio interessante di Noto sulla Liguria, dove i cittadini saranno chiamati a ri-eleggere il governatore dopo le dimissioni di Toti. Secondo i dati, Marco Bucci (dentrodestra) e Andrea Orlando (centrosinistra) sarebbero appaiati al 46%. Gli altri sette candidati, tra cui Nicola Morra, si dividono invece l’8% della torta. Questo cosa ci dice? Che la sinistra è messa davvero male. In una Regione decapitata da una inchiesta giudiziaria, peraltro dopo anni di governo di destra, il minimo che ci si potesse attendere era una vittoria schiacciante, o comunque netta, di chi era all’opposizione. Invece tra divisioni, campo largo ristretto e liti varie, Elly&co sono riusciti nell’impresa di rischiare di perdere. E ce ne voleva.

- Enrico Letta si dimette da deputato e torna a fare il professore. E chi se ne frega?

- Conte ha scoperto l’acqua calda: “Il campo largo non esiste più, lo certifichiamo stasera”. Giuseppi continua a dire che la presenza di IV nella possibile coalizione è “un problema serio” quindi tanti saluti a Elly Schlein e alle velleità unitarie. Sia chiaro: stavolta ha ragione lui.

Pensare ad un governo con dentro Matteonzo, Conte, Schlein, Bonelli, Fratoianni e Bonino fa ridere. Per non piangere.

- Però su una cosa Conte sbaglia. Il campo largo non è vero che “non esiste più”: non è mai esistito. Giuseppi ha preso un bidone.