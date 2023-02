"Bonus a pioggia, rischio default”. Il Cav spiega il superbonus

Il superbonus sta agitando le acque della politica. A cercare di mediare e di riportare tutti alla tranquillità ci ha pensato Silvio Berlusconi, che con un post condiviso sui social ha spiegato la ratio del provvedimento adottato dal governo per lo stop della cessione del credito e dello sconto in fattura. Prima di essere un politico di primo piano in Italia e nel mondo, oltre che un capo di governo stimato per tantissimi anni, il Cavaliere è stato un imprenditore del mondo edile, un costruttore. Ha sempre rivendicato con orgoglio il suo passato e, proprio in forza di quel background, oggi ha condiviso un post in cui racconta la nascita della decisione.

" In merito alla questione del Superbonus, che sta creando agitazione tra le categorie ed ha provocato reazioni anche da parte dei nostri gruppi parlamentari, voglio ricordare che si tratta di una misura adottata dal governo Conte, il governo degli indistinti bonus a pioggia, soggetti a continue modifiche ed interpretazioni ", ha premesso Berlusconi, sottolineando come ci fossero delle falle di base nel provvedimento che lo rendevano di fatto poco sostenibile e adeguato per essere portato avanti ancora a lungo. Le modifiche e le interpretazioni così vulnerabili, spiega il Cavaliere, " hanno provocato un clima di costante incertezza per le imprese interessate ".