Conte benedice gli eco-vandali e li porta sul palco a Roma

Svelato l’arcano mistero: Giuseppe Conte e il suo Movimento hanno intrapreso la strada dell’ambientalismo ideologico e sfrenato. Il trasformismo politico, il giustizialismo combattente, il massimalismo di facciata e le troppe ambiguità internazionali erano solo un piccolo assaggio. Tutto questo al Movimento pentastellato e al suo leader, sembrava troppo poco. Meglio abbracciare anche gli eco-svalvolati e l’ideologia green. In occasione della manifestazione di oggi pomeriggio contro le “vite precarie”, organizzata a Roma dallo stesso avvocato del popolo, il Movimento 5stelle ha deciso di dare voce a una militante di Ultima Generazione.

Conte invita Ultima Generazione

Firmato il patto ideologico tra i due movimenti la posizione politica di Giuseppe Conte si fa sempre più nitida. La competizione interna al “campo largo”, con gli occhi puntati a Elly Schlein e al suo Partito democratico, sta facendo venire a galla le vere, o presunte tali, posizioni ideologiche dell’ex premier. Da figura istituzionale durante gli anni della pandemia Giuseppe Conte, e con lui gran parte del movimento, ha abbracciato, passo dopo passo, istanze massimaliste e radicali. Un ritorno, a ben vedere, al grillismo della prima ora.

La scaletta del corteo di oggi, che partirà da Piazza della Repubblica, è l’esempio perfetto per inquadrare, una volta per tutte, l’ideologia che muove Giuseppe Conte e i suoi più fedeli adepti. "Sarà un Conte Show – rivela Repubblica – l’unico vip sul palco sarà Moni Ovadia" , scrittore, attore e cantante. I dossier sul tavolo vanno dall’anti-occidentalismo al pacifismo sfrenato. La fantasia, come si può notare, non è il miglior pregio del Movimento. Sul palco non ci saranno politici. Gran parte dello spazio sarà dedicato ai precari, alle varie associazioni tra cui Acli e Arci, ai percettori del reddito di cittadinanza e non solo. L’asso nella manica di Giuseppe Conte, pronto a smarcarsi da Elly Schlein, sono i ragazzi delle tende alla Sapienza e, soprattutto, la militante di Ultima Generazione. Una delle tante attiviste e attivisti che, è bene ricordarlo, soltanto un mese fa imbrattavano la Fontana di Trevi con liquido nero o che, con disprezzo verso le istituzioni, si rovesciavano del fango addosso davanti al Senato della Repubblica.

La mossa di dare voce alle istanze eco-sfrenate viaggia attraverso un doppio binario. Da un lato abbracciare l’ideologia green e aggiungere un tassello al massimalismo targato 5stelle. Dall’altro significa marcare le differenze con la neo segretaria dem, Elly Schlein, e continuare una competizione durissima con il “nuovo corso” del Partito democratico. Dopo vari tira e molla, la segretaria dem, ha deciso di inseguire l’avvocato del popolo e la sua passerella politica. In seguito a una telefonata tra i due, spiega Repubblica, la segretaria del Pd oggi pomeriggio, alle 14, si affaccerà a Piazza della Repubblica, dove partirà il corteo del Movimento pentastellato.