Il Corriere prende lucciole per lanterne su una notizia del Giornale: il messaggio di Vannacci era per Bonelli non per Renzi

” Nel divertente gioco a nascondino che l’amico Francesco Verderami si è inventato sul Corriere della Sera ha tirato in ballo un mio articolo su Il Giornale dicendo che un emissario del gen. Vannacci avrebbe recapitato ad un esponente dell’opposizione un messaggio con la richiesta di un aiuto mediatico per far decollare la sua idea di un nuovo partito di destra, arricchendolo con delle allusioni ”.

Così Augusto Minzolini, editorialista de il Giornale, replica a un articolo di Francesco Verderami pubblicato questa mattina sul Corriere della sera, in cui il giornalista di via Solferino ricostruisce un ipotetico asse politico tra Matteo Renzi e Roberto Vannacci per colpire sia il centrosinistra che il centrodestra.

E in questo “gioco” di retroscena tira in ballo un articolo pubblicato da Minzolini su Il Giornale alcuni giorni rendendo nota la presunta richiesta di aiuto di Vannacci alle opposizioni per il suo nuovo progetto, riportando anche la dichiarazione pubblica del leader di Italia viva sulla “ sottovalutazione ” di Vannacci. “ Tana ”, conclude Verderami, lasciando insomma intendere che questo asse sia vivo e attivo.

Per verità di cronaca mi corre l’obbligo di svelare la vicenda: il messaggio di Vannacci è stato recapitato al leader dei Verdi Angelo Bonelli come ha raccontato lo stesso interessato a me e ad un altro collega. Tana libera tutti

Ma Minzolini ora scopre le carte: “”.