La Corte dei Conti indaga su quattro casi. E Sala ribatte a Conte: "Abbia pudore"

Sono in corso più indagini e «istruttorie» della Procura della Corte dei Conti su presunti danni erariali causati da progetti immobiliari finiti sotto inchiesta per abusi edilizi. Si tratterebbe dei casi di Torre Milano, Bosconavigli e via Fauchè, a cui si aggiunge poi la vicenda delle Park Towers di via Crescenzago per la quale si va verso la citazione a giudizio di 3 dipendenti per un danno di 300mila euro. L'annuncio del Procuratore regionale Paolo Evangelista durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario contabile 2025 scateneranno un nuovo terremoto in Comune e polemiche politiche. Già ieri è andato in onda un match a distanza tra il sindaco Beppe Sala e il leader M5S. Il Salva Milano «è uno scempio» ed è «incompatibile con le forze progressiste» ha attaccato due giorni fa il leader M5S Giuseppe Conte (nella foto). Ha dichiarato guerra in Senato (dopo averlo già bocciato alla Camera) al ddl che serve a sbloccare i progetti urbanistici nel mirino della Procura. «É un provvedimento che serve a coprire quello che è stato fatto a Milano, un porto franco del consumo di suolo. Noi dobbiamo contrastare tutto questo, le inchieste non possono essere contrastate per favorire costruttori affaristi» ha dichiarato. Ieri, la replica accesa del sindaco Beppe Sala: «Conte dice che il Salva Milano non è compatibile con le forze progressiste? Quindi io e l'ex sindaco Giuliano Pisapia siamo stati sporchi reazionari - ha ribattuto il sindaco -? Ricordo a Conte che lo abbiamo conosciuto nel 2018 quando ha fatto un governo con la Lega, con un programma che non era progressista, un pò di coerenza».

Conte «abbia pudore e smetta di dare patenti progressiste. Che i 5 Stelle siano progressisti io qualche dubbio continuo ad averlo». La senatrice M5S Elena Sironi difende il leader e definisce Sala come «il Marchese del Grillo, io sono io e voi..».