Cruciani distrugge Prodi: "Si vergogni e chieda scusa. Io sarei già in galera"

Nonostante le immagini di "Di Martedì" abbiano fatto chiarezza sulla dinamica dei fatti, Romano Prodi non molla: il Professore continua a negare l'aggressione alla giornalista di "Quarta Repubblica" Lavinia Orefici. L'ex premier, oggi guru della sinistra, ieri a "Piazzapulita" ha dribblato le scuse alla cronista, minimizzando il gesto di aver tirato i capelli. Due pesi e due misure nei confronti del Professore, è lapalissiano. Giuseppe Cruciani non ha dubbi: "Se l'avessi fatto io mi avrebbero già messo in galera".

Nel corso del consueto appuntamento con "La Zanzara" su Radio 24, il giornalista ha stroncato senza mezzi termini l'ennesima uscita di Prodi: "Dopo settimane, Prodi dinanzi a una telecamera amica e un giornalista amico, invece di chiedere scusa a una giornalista a cui ha tirato i capelli, sta in silenzio. Niente, nulla, zero, nemmeno una parola di scuse dopo settimane! Una vergogna assoluta!".

Ma non è tutto. "Prodi dice di aver fatto una cosa piccola... prima hai negato, poi ti sei fatto difendere dal solito coro di persone, poi di fronte alle immagini parla di complotto della destra. Prodi, chiedi scusa e basta!” ha rincarato la dose Cruciani, per poi aggiungere: "Se l'avessi fatto io mi avrebbero già messo in galera. Se l'avesse fatto Salvini, la giornalista di sinistra l'avrebbe già denunciato. Prodi deve ringraziare che la giornalista non l'ha denunciato".

Non è la prima volta che Cruciani stigmatizza il gesto di Prodi. “Immaginate una giornalista per esempio di La7 che fa una domanda ad un politico di destra, il quale reagisce inveendo contro di lei - considerando la domanda stupida e fuori luogo - e toccandole i capelli.

Cosa sarebbe accaduto se lo avesse fatto La Russa o Salvini? Avrebbero fatto petizioni, avrebbero chiamato l'Onu, avrebbero parlato di governo autoritario e di fascisti" il recente affondo sempre a "La Zanzara": "Questo sarebbe accaduto! Lo fa Prodi - che per me non ha fatto nulla - e tutti zitti! Anzi alcuni a dire W Prodi. Vi dovete vergognare".