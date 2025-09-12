Di Battista attacca Meloni, la reazione di Cruciani: "Sei dalla parte privilegiata..."

L'azione politica di Alessandro Di Battista provoca la reazione piccata di Giuseppe Cruciani. Con il primo che accusa la premier Giorgia Meloni di essere politicamente complice del genocidio a Gaza e il secondo che, al contrario, mette in luce tutte le contraddizioni che albergano a sinistra. "Meloni si dovrebbe vergognare", aveva detto pochi giorni fa l'ex esponente di spicco del Movimento 5stelle. Il motivo? È presto detto: "Si dovrebbe vergognare perché politicamente ha le mani sporche di sangue palestinese".

Da qui l'attacco di Criciani che risponde a tono. "Di Battista attacca la signora Meloni dicendo che ha le mani sporche del sangue dei bambini palestinesi. Mostra anche i suoi figli paragonandoli ai bambini di Gaza. Di Battista tu sei nella parte privilegiata del mondo! Non è la stessa cosa!”, esordisce nel suo editoriale durante La Zanzara, il programma radiofonico di Radio 24 che conduce insieme al giornalista David Parenzo. Non manca un'opinione sui signori della Flotilla che, secondo il conduttore, "marciano lentamente verso Gaza e pretendono di essere protetti. Perché? Non sono autorizzati da nessuno. Volete fare disobbedienza? Vi assumete la responsabilità. Non puoi frignare o gridare allo scandalo! Non rompete il cazzo!”.

Ma Di Battista continua e replica direttamente dalla festa de il Fatto Quotidiano. “I primi a dover andare sotto casa di Meloni a dire ‘vigliacca, non dici niente sulla mattanza di bambini e poi rilasci interviste in cui dichiari che non accetti la violenza sui bambini’.

Lei e Tajani si vantano di accogliere i bambini orfani di Gaza e permettono ai soldati israeliani che hanno reso orfani quei bambini di fare le vacanze in Italia, scortati dalla nostra polizia", spiega senza timore di smentita Alessandro Di Battista, che ha continuato a criticare l'operato dell'esecutivo di centrodestra.