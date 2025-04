Cruciani stronca la Schlein: "Sinistra ipocrita su Papa Francesco. Ecco perché"

Ascolta ora 00:00 00:00

Giuseppe Cruciani in tackle su Elly Schlein. Nel consueto appuntamento con "La Zanzara" su Radio 24, il giornalista ha stroncato senza mezzi termini l'incoerenza del Partito Democratico e più in generale della sinistra su Papa Francesco. In particolare, nel mirino di Cruciani è finita la segretaria dem, che oggi - commemorando Bergoglio - ha colto l'occasione per attaccare il governo, a suo avviso ipocrita a elogiare il pontefice per poi deportare i migranti.

“Mi fa schifo chi elogia il Papa solo quando conviene, solo per le cose che condivide" l'affondo di Cruciani nel corso del suo editoriale in apertura di trasmissione: "Alla vetta dell’ipocrisia in queste ore c’è la sinistra italiana. Il segretario del più grande partito di opposizione, la Schlein, va in Parlamento e dice che è ipocrita elogiare il Papa e poi deportare i migranti. Ognuno prende il Papa per quello che conviene! Sono tutti ipocriti, ma svetta la Schlein! Una roba vergognosa. La sinistra è a favore delle unioni gay, dell'utero in affitto, dell'aborto e dell'eutanasia e poi elogia il Papa: siete incredibili". Colpita e affondata.

Cosa aveva detto Elly Schlein

Intervenuta nell'aula di Montecitorio in occasione della commemorazione di Bergoglio, la Schlein ha affermato che la scomparsa di Papa Francesco "ci priva di una voce significativa che ha saputo interrogare credenti e non credenti: merita il nostro ricordo e il nostro cordoglio, non merita l'ipocrisia di chi deporta migranti, nega l'emergenza climatica e nega le cure a chi non se le può permettere.

Oggi ci troviamo nel cuore delle istituzioni della Repubblica laica e antifascista: il modo migliore è coglierne il messaggio con coerenza. La nostra vicinanza come Pd, in questa dolorosa perdita, va alla comunità cattolica e a tutti coloro che vogliono portarne avanti l'impegno".