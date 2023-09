"Cuneo fiscale priorità in manovra", poi lo schiaffo di Giorgetti a Conte

Riduzione strutturale del cuneo fiscale, piano di incentivi per le famiglie e rafforzamento della crescita delle imprese. Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, parla in videocollegamento con l'assemblea di Federmeccanica e presenta la manovra finanziaria che verrà, con la prima tappa iniziale con la presentazione della Nota di aggiornamento al Def del prossimo 27 settembre. " La legge di bilancio obbedirà ai propositi di premiare l'Italia che vuole creare ricchezza - garantisce Giorgetti -. Lo faremo guardando soprattutto alla principale fonte di crescita per il paese, i figli, rafforzando le politiche sulla natalità e la formazione avanzata capitale umano ".

La critica di Giorgetti a Conte

" Premesso che le risorse, come noto, sono scarse ", l'ex ministro dello Sviluppo economico aggiunge poi che, per quello che riguarda il cuneo fiscale, " nel processo di definizione delle priorità, che è per eccellenza politico, posso dire che questa è la priorità numero uno ". Per poi sottolineare: " Su questo il governo, il presidente del Consiglio e il ministro dell'Economia sono assolutamente determinati ". Giancarlo Giorgetti non lesina critiche puntute nei confronti di Giuseppe Conte con le sue difese a tutto spiano di misure come reddito di cittadinanza e Superbonus: " L'ambizione del governo non è di adagiarsi sui risultati conseguiti ma aggredite i nodi sostanziali che abbiamo davanti ", perché " se badiamo solo alla distribuzione di prebende, sussidi e sovvenzioni che non possiamo permetterci non andremo lontani. Abbiamo già sperimentato l'effetto di politiche che illudono le persone e drogano l'economia ".

Dopo il colpo (politico) inferto all'ex presidente del Consiglio, il ministro dell'Economia ha poi spiegato come il governo " non ha ancora fatto abbastanza per la crescita dimensionale delle imprese ". Il motivo lo racconta subito dopo nei dettagli: " Di fronte a processi di trasformazione epocale, come l'elettrificazione dei trasporti, è necessario domandarsi come possiamo favorire i processi di consolidamento per creare imprese che abbiano una dimensione anche finanziaria adeguata a competere - afferma Giorgetti -. Dobbiamo evitare di subire i processi solo in modo passivo, per esempio attraverso acquisizioni da parte di gruppi stranieri ". In tutto questo, " la questione della dimensione delle imprese - spiega Giorgetti, " si lega strutturalmente sia alla produttività sia alla crescita salariale". In Italia "ci sono limiti di natura culturale che hanno impedito processi di aggregazione ". Tuttavia è proprio " su questa e altre sfide continueremo a confrontarci in un dialogo costruttivo, in cui l'esecutivo si fa carico di valutare attentamente le istanza del mondo delle imprese ".

Bonomi: "Concentrare le risorse in misure importanti"