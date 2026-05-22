Cybersicurezza, il Cdm nomina Andrea Quacivi

Su proposta del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il Consiglio dei ministri ha deliberato la presa d'atto delle dimissioni rassegnate dal Prefetto Bruno Frattasi e la nomina del dottor Andrea Quacivi a direttore dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Quacivi, 55 anni ed esperto di big data, ha conseguito la laurea in Economia e Commercio all'Università La Sapienza di Roma. La sua carriera è iniziata nel settore della consulenza con la partecipazione a progetti di rilievo per Arthur Andersen tra il 1995 e il 1999. In seguito ha assunto incarichi di responsabilità all'interno di Wind Telecomunicazioni, prima di fare il suo ingresso in Sogei. All'interno di Sogei ha ricoperto la carica di amministratore delegato dall'agosto 2017 al giugno 2023, mantenendo poi altre posizioni dirigenziali, tra cui quella di responsabile della Direzione ricerca e progetti europei. Dal luglio 2020 è stato inoltre amministratore delegato di Geoweb, società nata dalla sinergia tra il Consiglio nazionale geometri e geometri laureati e la stessa Sogei. Fa parte, in qualità di consigliere di amministrazione, della Fondazione Icsc, il Centro nazionale di ricerca in high performance computing.

“Congratulazioni e auguri di buon lavoro a Andrea Quacivi, neo Direttore Generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Un prestigioso e delicato incarico, che è strategico per la sicurezza e la tutela degli interessi del Paese.

Desidero inoltre rivolgere un sentito ringraziamento a Bruno Frattasi per il lavoro svolto finora con competenza, dedizione e senso delle istituzioni, contribuendo in maniera significativa al rafforzamento della cybersicurezza nazionale”, ha dichiarato la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli.