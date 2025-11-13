D’Alema liquida il caso Fico: "La barca? Non c'è limite a miseria umana

"C'è un limite alla miseria umana, intellettuale e morale, diciamo". Massimo D'Alema liquida così la polemica sulla barca del candidato alla regione Campania, Roberto Fico.

"Io fortunatamente non sono più tenuto a partecipare a questo tipo di roba qui. La lascio a voi", dice l'ex presidente del Consiglio risponendo ai cronisti a margine della presentazione del numero 3-2025 della rivista Italianieuropei che si è tenuto nella sala Berlinguer del gruppo Pd a Montecitorio, alla presenza della segretaria Elly Schlein, del segretario della Cgil Maurizio Landini, dell'ex commissario europeo al Lavoro Nicolas Schmit e della responsabile Lavoro del Pd, Cecilia Guerra. Presenti in sala anche i deputati Pd Peppe Provenzano (che fa parte del comitato di redazione della rivista) e Arturo Scotto, il responsabile organizzazione del Pd Igor Taruffi, il tesoriere del partito Michele Fina, il senatore Francesco Verducci.

"Nella capacità di far comprendere che il nucleo dei nostri valori corrisponde non solo ai bisogni di una parte, ma alle esigenze di dare una prospettiva al paese, si giocherà molto della sfida di governo verso la quale l'opposizione, il centrosinistra, il campo largo deve ormai muoversi", ha detto D'Alema. Sulle primarie, invece, si è smarcato: "A me interessa fornire delle idee. Faccio un lavoro, il mio lavoro non è di essere un leader politico. Sono fuori. Non partecipo, non faccio parte degli organismi dirigenti di nessun partito. L'esperienza mi dice che devo stare fuori da questo tipo di dibattito". L'ex leader del Pds ha poi attaccato la destra descrivendola come "la forza del declino dell'Italia, di un modello che se non si rinnova, destinato al declino, non regge la sfida del cambiamento nello scenario mondiale, la sfida demografica".

A D'Alema ha risposto con ironia il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri: "Tra navigatori scatta la solidarietà. D'Alema, già comproprietario dell'Ikarus, difende Fico che non ha ancora spiegato come ha vissuto in questi quattro anni durante i quali non ha avuto più l'incarico di parlamentare e come ha pagato la costosa barca".

E infine: "D'Alema soccorre Fico, ma Fico non soccorre se stesso. Questa sinistra del 'gozzò, o meglio in barca a vela costosissima, come quella di cui era comproprietario D'Alema, ci sta proprio sul 'gozzò. Non capiscono un 'gozzò, così potremmo dire".