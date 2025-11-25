Ddl stupro, le opposizioni abbandonano la commissione per protesta: cosa è successo

Protestano le opposizioni per la richiesta di un maggiore approfondimento sul disegno di legge che disciplina la norma sul "consenso" delle donne nei casi di violenza sessuale. Richiesta avanzata dalla Lega, a cui si sono associati Fratelli di Italia e Forza Italia, chiedendo anche le audizioni. Le opposizioni hanno per protesta abbandonato la commissione Giustizia del Senato. Avevano chiesto oggi il voto in Aula proprio per farlo coincidere con la Giornata internazionale contro la violenza alle donne. Richiesta a cui si era associato anche il presidente del Senato Ignazio La Russa. Il disegno di legge sulla violenza sessuale è frutto di uno storico accordo bipartisan su input della premier Giorgia Meloni e della leader del Pd Elly Schlein.

"Inaccettabile quanto sa accadendo in Senato" sul ddl sul libero consenso contro la violenza sulle donne", le parole della responsabile giustizia del Pd Debora Serracchiani prendendo la parola in Aula alla Camera durante la discussione sul ddl per l'istituzione del reato di femminicidio."L'accordo politico prevedeva che oggi venisse approvato qui la legge sul reato di femminicidio e al Senato quella sul libero consenso", aggiunge Serracchiani che prosegue: "Ci viene detto addirittura che sono richieste delle audizioni e non c'è una data di rinvio di questo provvedimento". "Riteniamo che questo comportamento sia un comportamento che non tiene conto di un accordo politico che è stato fatto nell'interesse delle donne, nell'interesse delle donne che soffrono e che da questi due provvedimenti avevano e hanno la possibilità di avere una risposta e un quadro normativo chiaro".

"Siamo davanti a un silenzio imbarazzante e imbarazzato - aggiunge la dem Michela De Biase -. Io non voglio drammatizzare ma quello che è accaduto è che la maggioranza di questo Parlamento ha sbugiardato la presidente del Consiglio Meloni". Critiche anche le altre opposizioni da Iv a M5S e Avs.