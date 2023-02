"Decreti disumani". Schlein strumentalizza la tragedia e attacca il governo

L’invito di Giorgia Meloni, rivolto al governo e alle opposizioni, di “non speculare” sulla terribile tragedia che si è consumata in Calabria, non sembra arrivare dalle parti del Nazareno. Elly Schlein, la giovane candidata alle segreterie del Pd, proprio nel giorno delle primarie del suo partito, strumentalizza una tragedia per dare la colpa all’esecutivo di centrodestra.

Il copione, purtroppo, è sempre lo stesso e il premier Giorgia Meloni, più volte vittima di questo rimpallo di accuse politico, ha lanciato fin da subito un monito alle opposizioni. “Si commenta da sé – ha sottolineato il primo ministro – l’azione di chi oggi specula su questi morti, dopo aver esaltato l’illusione di una immigrazione senza regole”. Niente da fare: il messaggio non è arrivato al Pd e, in particolare ad Elly Schlein, che ha preso la palla al balzo per attaccare le scelte dell’esecutivo.

Schlein attacca il governo

“Un’altra tragedia pesantissima che coinvolge molti bambini, non è accettabile che il Mediterraneo sia diventato un grande cimitero a cielo aperto” . Così si è espressa Elly Schlein, parlando al seggio dove ha votato, in merito alla tragedia avvenuta in mare al largo di Crotone. Le sue successive conclusioni sono un miscuglio di retorica ideologica e odio nei confronti del governo Meloni: “Questo – dice Schlein – fa capire quanto sia disumano e contro ogni diritto fondamentale fare dei decreti che hanno il solo scopo di rendere più difficile salvare le vite in mare” .

Le parole della giovane candidata dem si riferiscono al decreto Ong, che regolamenta l’azione delle navi nel Mediterraneo e disciplina gli interventi in mare delle Ong. Misure che, al contrario di quanto dice Schlein, dovrebbero scoraggiare viaggi disumani ed evitare tragedie annunciate come quella che si è consumata sulla spiaggia di Steccato di Cutro, a venti chilometri da Crotone.

La sinistra strumentalizza la tragedia

Secondo il punto di vista della paladina dell’accoglienza smisurata, Elly Schlein, “ci vorrebbe una grande missione umanitaria di ricerca e soccorso in mare. Un Mare Nostrum europea” . “Dove non arrivano la guardia costiera o le ong – continua imperterrita la deputata – purtroppo assistiamo a delle tragedie come quella di oggi a Crotone che sono inaccettabili. Dobbiamo continuare a batterci perché non accadano più” .

La sinistra, in questo caso per voce di Elly Schlein, ha perso l’ennesima occasione per maturare politicamente. Le dichiarazioni dell’aspirante candidata dem stonano se paragonate al cordoglio unanime della politica italiana.