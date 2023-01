“Un decreto che getta discredito sull’Italia”. Così Boldrini difende le Ong

Laura Boldrini si iscrive al Partito democratico e non ferma la sua propaganda ideologica buonista pro migranti, nonostante quanto si sta verificando nel nostro Paese. È notizia di oggi che un gruppo di migranti sbarcato dalla Geo Barents, poche ore dopo l'arrivo presso l'ospedale di Sarzana hanno fatto perdere le loro tracce. Ed è ancor più grave perché sono tutti positivi al Covid. Ma per Laura Boldrini la sicurezza nazionale è un concetto non prioritario, come dimostra la nota rilasciata durante il dibattito in prima e nona commissione sul decreto sulla gestione dei flussi migratori.

" A questo punto del dibattito dobbiamo chiederci qual è l'obiettivo del governo, cosa vuol fare con questo decreto? È chiaro ormai a tutti che il Governo mira a mettere fuori gioco le Ong, ad impedirgli di operare e salvare vite umane in mare e questo obiettivo è già di per sé riprovevole ", ha dichiarato la deputato del Partito democratico. La domanda che in tanti si fanno e che continuano a farsi davanti alla sinistra che difende a spada tratta le Ong, quasi giustificando le ripetute violazioni delle norme nazionali, però, resta: se l'obiettivo primario è davvero la salvezza di vite umane, perché non sbarcano in porti sicuri più vicini come Malta e Tunisia? Domanda che resterà sospesa e senza risposta.

Nella sua nota, Laura Boldrini prosegue: " Contenere i flussi migratori, impedendo le operazioni di soccorso, quindi causando più morti, è contro i principi dello Stato di diritto, le convenzioni internazionali, l'antica legge del mare e l'umanità. Questo decreto non solo presenta vizi di costituzionalità, ma getta anche discredito sul nostro Paese ". Probabilmente, la deputato è stata impegnata in altre faccende nelle ultime settimane per rendersi conto che l'Europa stessa, ora, si sta rendendo conto che è necessario difendere i suoi confini, che a sud coincidono con quelli italiani. L'Italia non ha mai impedito le operazioni di soccorso in acque internazionali, non è di sua competenza farlo. Ma se le navi, che possono sbarcare altrove, chiedono un porto all'Italia, in quel momento è l'Italia a dettare le condizioni e non più le Organizzazioni non governative.