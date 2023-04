"Decreto legge ostile". La solita lagna delle Ong contro il governo

Anni e anni di governi molli sulle questioni migratorie hanno favorito la creazione di un'immagine remissiva dell'Italia. Lo dimostra l'atteggiamento delle Ong, irritate dal nuovo corso di Palazzo Chigi, che non permette loro di agire in piena libertà ma impone il rispetto delle regole e delle leggi. Un'insofferenza, quella della flotta civile, appoggiata dall'opposizione di governo che prosegue, nonostante i danni causati da anni di politiche ideologiche, che oggi presentano il conto con le difficoltà della macchina organizzativa e una scarsa credibilità davanti alle Ong. Da Lampedusa, l'equipaggio della Louise Michel fermato per non aver rispettato la legge si lagna perché vuole tornare in mare e quello della Ocean Viking, invece, si lamenta perché non gradisce l'assegnazione del porto di Salerno.

" L'unico scopo del nuovo decreto legge ostile dell'Italia, con il quale la Louise Michel è ora trattenuta, è quello di impedire alle persone in movimento di raggiungere un porto sicuro e di impedire il soccorso alle navi civili ", scrivono dalla nave di Banksy. È il classico comunicato vittimista delle Ong, in cui i migranti senza documenti vengono chiamati "persone in movimento", secondo la ben chiara strategia di confondere l'opinione pubblica per portarla dalla propria parte. " Forzare le navi in porto subito dopo il primo salvataggio non è per il benessere dei sopravvissuti, ma per ridurre le capacità di salvataggio urgentemente necessarie e per impedire un'importante documentazione delle violazioni dei diritti umani in mare ", attacca ancora l'equipaggio.

Non viene però messo in evidenza in questa rimostranza che la Louise Michel è arrivata a Lampedusa con un carico di persone a bordo che era oltre il doppio di quello per il quale l'imbarcazione è stata omologata. E questo sovraccarico è stato il frutto di tre diversi interventi, due dei quali eseguiti successivamente all'assegnazione del porto, dove la legge impone alla nave di dirigersi con la massima velocità possibile. Se questa indicazione non è di gradimento per le Ong, nessuno le obbliga a seguirla: possono fare domanda di porto in tanti altri Paesi del Mediterraneo e attendere una risposta positiva. Con il suo atteggiamento, l'equipaggio ha messo in pericolo la vita dei migranti, perché ha esposto la nave a un altissimo rischio.