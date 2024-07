"Si rischia la scomparsa della razza italica". Bertolaso lancia l'allarme

Ascolta ora 00:00 00:00

La denatalità è una delle grandi sfide da affrontare, i numeri parlano chiaro. Guido Bertolaso non ha dubbi: si rischia la scomparsa della razza italica. L’assessore regionale al Welfare della Lombardia è intervenuto stamani nel corso del workshop istituzionale "Alimentazione del bambino e dimensione sociale: la politica del fare" e ha parlato senza mezzi termini della diminuzione delle nascite che ha colpito il nostro Paese: "L'inverno demografico è drammatico e non ci aiuta, anzi rischia di far scomparire la razza italica. È quello che ci dicono i nostri esperti. E la denatalità è il primo problema che si deve affrontare in Italia" .

Per Bertolaso in Lombardia è necessario affrontare le cattive abitudini che si stanno diffondendo. Il suo giudizio è perentorio: “Richiamo all'esigenza di stili di vita molto più coerenti con quelle che sono le conoscenze della scienza e le nuove scoperte. E' assodato che stili di vita virtuosi portano a un allungamento della vita, assenza di cronicità e stile di vita migliore” . Sulla stessa lunghezza d'onda il presidente della Regione Attilio Fontana. Per l'esponente leghista è necessario creare le condizioni più favorevoli per la possibilità di far coesistere il lavoro con la famiglia e con la nascita dei figli: "Si devono creare le condizioni per ridare un po' di entusiasmo ai giovani e ridare l'istinto e il piacere di creare una famiglia e una propria prosecuzione della vita. Sono due fatti assolutamente imprescindibili. Dobbiamo fare la nostra parte" .

Parole e progetti di assoluto buonsenso, per invertire un trend preoccupante per il futuro del Paese. Ma la sinistra è così sprovvista di argomenti che prova a fare polemica anche su quanto affermato da Bertolaso. In particolare, nel mirino dei compagni è finita la definizione "razza italica". "Inaccettabile", "da manifesto della razza da Italia fascista degli anni Trenta", "esiste una sola razza umana" : queste alcune delle sparate strumentali da casa Partito Democratico con il capogruppo Pierfrancesco Majorino. Non è mancata la folata d'indignazione del Movimento 5 Stelle, che arriva persino a blaterare di "gigantesca ignoranza istituzionale" .