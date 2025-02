Salvini replica a Marina Berlusconi: "Trump? Merita il Nobel per la Pace"

Ascolta ora 00:00 00:00

Nella lunga, lunghissima intervista rilasciata da Marina Berlusconi a Il Foglio, la primogenita di Silvio Berlusconi parla a 360 gradi dell'attuale contesto mondiale, ma anche italiano, e dello scenario geopolitico. Sono giorni caldissimi in cui si tratta per la fine delle ostilità in Ucraina e in Medioriente e gli Stati Uniti di Trump si stanno ponendo come interlocutore principale in tutte le trattative. Ma le azioni del presidente degli Stati Uniti suscitano ben più di qualche dubbio a livello internazionale e anche Marina Berlusconi, nella sua intervista si mostra scettica nei confronti di Trump, dichiarando che le azioni condotte " assomigliano ad atti di bullismo politico ".

La presidente di Fininvest e del gruppo Arnoldo Mondadori Editore ci ha tenuto a specificare di non volersi accodare " alla fila di coloro che demonizzano Trump a priori " ma al momento, ha aggiunto, " non si può ignorare che molti dei primi interventi di Trump hanno sì portato qualche vantaggio immediato agli Stati Uniti, ma alla lunga la sua strategia di mettere gli altri Paesi continuamente sotto pressione si trasformerà in una forza centrifuga sempre più violenta, capace di separare e dividere la comunità occidentale ".

Gli analisti hanno cercato di interpretare le parole della primogenita del Cavaliere ma a fermare le speculazioni ci ha pensato Forza italia, che all'unanimità plaude al pensiero di Marina Berlusconi. Antonio Tajani è stato intercettato dai cronisti alla Camera per un commento e ha invitato a " non interpretare sempre " quello che dice, e a non usarlo " in chiave politica ", né in " chiave interna " a Forza Italia. Lei, ha spiegato il segretario di Forza Italia, " è una imprenditrice libera di dire quello che vuole, giustamente, dice quel che pensa ". E quanto al sostegno economico ancora garantito al partito " non ci hanno mai fatto pesare questo né noi ci siamo mai sentiti prigionieri di questo ".

Il commento di Matteo Salvini alle parole di Marina Berlusconi è più critico perché, secondo il leader della Lega, " chi lo critica o rosica o non capisce, io penso che il nemico non sia Trump, sta facendo più lui in poche settimane che Biden in quattro anni, se uno riesce a mettere al tavolo Putin, Zelensky, Netanyahu e i Paesi Arabi, gli diamo il Nobel

Su alcuni punti, soprattutto sul tema Europa e Stati Uniti, non sono d'accordo

, altro che 'bullismo'". Il vicesegretario della Legaha dichiarato: "".