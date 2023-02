"Disastro Zingaretti-D'Amato". Le immagini choc dell'ospedale romano

Sono sconcertanti le immagini del pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea di Roma che stanno girando sul web in queste ore. Pazienti privi di barelle adagiati sul pavimento, in mezzo al corridoio, con le flebo attaccate al braccio.

Scene agghiaccianti che hanno destato la preoccupazione del candidato del centrodestra alla guida della Regione Lazio Francesco Rocca, che ha particolarmente a cuore la questione sanità, avendone fatto parte come presidente della Croce Rossa. Riproponendo sulle proprie pagine social le immagini registrate nel pronto soccorso del Sant’Andrea, Rocca condanna duramente l'amministrazione Lazio per le condizioni in cui versano le strutture ospedaliere della regione.

"Condizioni inumane"

Sono immagini increbili quelle immortalate dal video pubblicato dal canale Instagram di Welcome to Favelas, pochi secondi di girato che bastano da soli a far capire quanto siano precarie le condizioni di molti nosocomi laziali, che da tempo invocano aiuto.

Pazienti stesi a terra perché mancano le barelle. La reazione di Francesco Rocca è dura e ferma: "In queste ore stanno circolando sui social dei video drammatici che descrivono la situazione al Pronto Soccorso del Sant'Andrea ", si legge nel suo messaggio postato su Facebook. "Pazienti privati della dignità, senza neanche un posto in barella, assistiti in condizioni inumane. Medici, infermieri e operatori costretti a lavorare in un ambiente difficilissimo, bersaglio di rabbia e risentimento per cui non hanno colpe. Questo è il disastro che ci lascia la Giunta Zingaretti- D'Amato. E questo è quello che dobbiamo cambiare da subito ", conclude.

Tanti i commenti sotto il post del candidato governatore. Gli utenti di Facebook sono rimasti sconvolti dalle immagini.

Il video virale

Il filmato in questione dura soltanto venti secondi. Il giovane uomo che sta girando il video fa una panoramica del corriodio del pronto soccorso in cui si trova, e tanto basta per restare sconcertati. Si vede un uomo steso a terra attaccato a una flebo, e una lunga serie di barelle disposte in fila, con i pazienti in attesa di essere visitati.

" Questo è il pronto soccorso del Sant'Andrea, neanche una barella ", dice il ragazzo. Il filmato è naturalmente divenuto virale, e ha sollevato un polverone di polemiche.

La spiegazione dell'ospedale

Contattato da Il corriere della città, il personale ospedaliero ha spiegato che le immagini risalgono alla notte della scorsa domenica, quando il pronto soccorso del Sant'Andrea si è trovato a gestire ben 107 pazienti.

Il paziente ripreso mentre si trova a terra, dicono ancora dal nosocomio, era un codice azzurro, quindi non si trovava in gravi condizioni. Al soggetto in questione era stata fornita una postazione seduta e di sua volontà avrebbe scelto di stendersi a terra, così come un'altra persona.