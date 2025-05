Distrutta la corona per Ramelli. FdI: "Gesto codardo e infame"

Ascolta ora 00:00 00:00

La rabbia della sinistra contro Sergio Ramelli non si placa. E così dopo che a Cassano d’Adda è stata fatta sparire la targa per intitolargli il Giardino della Biblioteca, l’altra notte a Milano è stata strappata dal muro, gettata a terra e poi vandalizzata anche la corona posta il 29 aprile davanti alla sua casa di via Paladini. Lì dove 50 anni fa veniva sprangato a morte con una chiave inglese davanti agli occhi della mamma Anita dagli studenti di Medicina del servizio d’ordine di Avanguardia operaia. «Gesto codardo e infame, l’ennesimo attacco alla memoria di un giovane assassinato a soli 18 anni per le sue idee», la denuncia dei dirigenti milanesi di Fratelli d’Italia Simone Orlandi e Deborah Dell’Acqua, ricordando che «l’area già colpita da vandalismi nei giorni precedenti, è stata nuovamente oltraggiata con piante divelte, scritte provocatorie e ora anche la sparizione di un simbolo di raccoglimento e rispetto condiviso. La corona, decorata con il Tricolore, era stata posta a testimonianza di un dolore collettivo». Perché «colpire quella corona, significa voler colpire il senso più profondo di quella morte: l’ingiustizia, il dolore e la condanna di ogni forma di violenza politica. Un gesto che offende l’intera città, non si profana la memoria di un ragazzo ucciso per le sue idee».

Duro anche l’ex vicesindaco e oggi deputato Riccardo De Corato: «Dopo l’ennesimo sfregio verso un giovane martire di Destra, il Comune si deciderà a condannare questo altro ignobile gesto? Deporrà adesso anche il sindaco Sala una corona di fiori per Sergio dove ancora non l’ha mai fatto, dimostrando la vicinanza delle Istituzioni cittadine al sacrificio di un giovane morto a difesa delle libertà? Intitolerà ora una strada a Ramelli e Pedenovi?». Intanto, ieri pomeriggio, i giovani di FdI, Romano e Ignazio La Russa, De Corato e Paola Frassinetti hanno portato a Ramelli un’altra corona.