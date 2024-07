Dl salva-casa, ok all'emendamento su mini abitazioni: cosa sono e cosa prevede

Ascolta ora 00:00 00:00

Una delle principali novità del dl salva-casa riguarda le cosiddette mini abitazioni. Nella serata di ieri, in Commissione Ambiente alla Camera dei Deputati, è arrivato il via libera all’emendamento della Lega che supera la legge in piedi dal 1975 e riabilita tante proprietà: il testo modifica radicalmente i paletti in vigore, abbassando il limite di metratura e di altezza per ottenere l’abilità di un immobile.

In base a quanto previsto dalla norma in vigore fino ad oggi, risalente a quasi cinquant’anni fa, per essere dichiarato abitabile un monolocale deve avere un’altezza dei soffitti di almeno 2,70 metri e una metratura di almeno 28 metri quadri di superficie netta. Esclusi dal conteggio box e balconi. In caso di bilocale, la metratura sale a 38 mq. Con l’intervento del Carroccio, l’altezza minima interna passa da 2,70 a 2,40 metri. Per quanto concerne la superficie minima, per i monolocali passa a 20 metri quadri, mentre per i bilocali a 28 metri quadri. Ad esempio, rientreranno nell'elenco di mini case anche le mansarde e i micro-appartamenti ricavati da abitazioni più grandi.

La novità contenuta nel dl salva-casa rimette sul mercato numerosi appartamenti andando incontro alle necessità di studenti e lavoratori, soprattutto nelle grandi città, basti pensare a Milano e Roma, come evidenziato dal ministro Matteo Salvini. Ricordiamo che in base alle leggi in vigore chi abita in una casa che non rispetta i requisiti minimi commette un illecito amministrativo. L’emendamento del Carroccio amplia le maglie per consentire l'abitabilità delle superfici, ritoccando i paletti del 1975 considerati evidentemente anacronistici e riducendo il problema del caro affitti.

Ma non è tutto. L’emendamento prevede infatti la condizione che gli edifici siano sottoposti a ristrutturazioni per garantire idonee condizioni igienico-sanitarie. Tra gli esempi citati, l’ottimizzazione della ventilazione e i riscontri d’aria.

Una cosa è certa: con il via libera definitivo al decreto legge, la novità sulle mini abitazioni favoriràe rivolti agli acquirenti più in difficoltà con il credito.