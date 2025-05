"Dobbiamo essere intolleranti". Giannini getta la maschera: la frase contro le destre

Ascolta ora 00:00 00:00

Poco importa se si tratta di una democrazia liberale. Ancora a meno serve ricordare che la libertà di voto deve essere la più ampia possibile e che l’opinione più distante dal sentire comune deve essere comunque tutelata. Dalla Germania che vuole mettere al bando Afd alle elezioni in Romania, il risultato è la solita sinistra apparentemente inclusiva ma oggettivamente intollerante con gli elettori avversari. Un’immagine confermata anche dalle parole di Massimo Giannini durante l’ultima puntata di Otto e Mezzo, il programma di approfondimento politico in onda su La7.

L’oggetto del contendere è la forza di “estrema destra” tedesca e le elezioni in Romania. Incalzato da Lilli Gruber, la penna di Repubblica getta la maschera una volta per tutte. "Dovremmo guardare con un po' più attenzione a questi fenomeni, perché in Italia siamo abituati alla solita burletta su fascismo e antifascismo", afferma l'editorialista di Repubblica che poi attacca il governo italiano: "C'è chi irride al 25 aprile, al ruolo della lotta partigiana per la nostra liberazione, come se fosse tutto un gioco. In Germania, viceversa, questi sono temi molto sensibili, molto importanti, anche dal punto di vista della difesa dello Stato di diritto". Insomma, secondo Giannini "non bisogna cadere in quella che Popper chiamava la trappola della tolleranza, bisogna essere intolleranti con gli intolleranti, tolleranti con il tollerante".

A definire l’illegittimità di Alternative für Deutschland, stando al suo ragionamento, "non è un ufficetto qualsiasi, è un ufficio dei servizi segreti che sta all'interno di un altro ufficio che si chiama per la protezione della Costituzione. In Germania la Costituzione e la lotta all'antinazifascismo è una cosa molto seria. Ed esiste persino un ufficio per la protezione della Costituzione. Questi hanno fatto un'indagine che è durata tre anni, un report di mille pagine". Da qui, sempre nello studio della Gruber, arriva la replica di Mauro Mazza. Si spera "che la stessa meticolosità che hanno messo nel sezionare questo movimento politico di estrema destra, l'abbiano messo anche nel verificare la pericolosità reale, non soltanto potenziale, della presenza islamista in Germania". Ma non solo. “Perché se la democrazia deve ricorrere a sistemi e metodi antidemocratici per difendere se stessa, va bene. Ma non chiamiamola democrazia, diventa un'altra cosa", conclude il giornalista.