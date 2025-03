Un’app per auto-espellere migranti, Schlein perde il Pd e Merz: quindi, oggi…

- Lo so che il caso di Garlasco vi emoziona a tutti. È comprensibile. Eppure mi sembra indegno che dopo così tanti anni dalla morte di Chiara Poggi, la famiglia debba ancora vivere l’ossessione di vedere la loro storia pubblicata sui giornali. Se Alberto Stasi è innocente, è giusto che vada fatto il possibile per liberarlo. Ma una volta per tutte si ammetta il fallimento del sistema giudiziario italiano incapace di mettere la parola fine a vicende così drammatiche. Se Stasi non ha commesso il fatto, abbiamo messo in carcere un innocente. Se invece la sentenza dovesse venire confermata, allora è indegno che questo povero Sempio (vi ricordo: innocente fino a prova contraria) debba subire l’onta di essere accostato all’omicidio. Vada come vada, la giustizia ha perso. E questo è clamoroso.

- Titolo del giorno? I Fratoiannez rinnegano la Tesla nazista. Stupendo.

- A proposito, sulla questione Tesla-Fratoiannis aggiungo un dettaglio rispetto a ieri. Ovvero che poco importa, cara Piccolotti, se la Tesla da 45mila euro hai detto di averla “pagata poco” o “pagata meno di altre elettriche”. Perché in ogni caso una famiglia che può investire sì e no 10mila euro in un mezzo di locomozione la domanda sul prezzo migliore per l’autonomia proposta non se la fa proprio. Perché la mobilità elettrica, che tanto decantate, la classe lavoratrice che sostenete di difendere non se la può permettere. Quale che sia il marchio.

- Insomma: la famiglia leader del partito più anti-capitalista del Paese guida un’auto compiutamente borghese. E questo fa ridere.

- L’idea di un Presidente degli Stati Uniti d’Europa che venga eletto dal popolo è ovviamente interessante. Può anche scaldare i cuori. Ma provate ad analizzare la questione da un punto di vista pratico. L’Europa non è gli Stati Uniti d’America che, al netto della divisione in Stati, si riconoscono sotto un’unica bandiera e un’unica storpia condivisa. Noi no. Ci siamo scannati fino all’altro ieri, ci sfidiamo nello sport, non abbiamo neppure una lingua unica (per parlarci a vicenda usiamo l’inglese, che peraltro non fa parte dell’Unione). Capite che la cosa è difficile da far funzionare? Siete davvero sicuri che un elettore di Forza Italia sarebbe disposto a votare Ursula von der Leyen come presidente dell’Unione? Oppure un francese? Ho qualche dubbio.

- Il Real Madrid non ha mai tirato in porta in tutta la partita contro l’Atletico Madrid. Poi ai rigori un avversario scivola, gli annullano il rigore e sull’ultimo tiro dal dischetto il portiere avversario si fa sfuggire una parata semplicissima. Essere forti conta, ma anche la fortuna gioca la sua parte.

- Che la maggioranza si divida sul voto in Ue sugli armamenti non è una novità: in fondo, vorrei ricordarvi, che pur governando insieme in Italia appartengono comunque a tre gruppi distinti al Parlamento europeo. Quello che conta, poi, è l’azione dell’esecutivo. Ben più grave invece quanto accade nel Pd. Perché non solo il partito di Elly Schlein ha votato in dissenso rispetto al suo gruppo europeo, il Pse, ma si è anche spaccando in due al suo interno. A dimostrazione, con ogni evidenza, che Elly non ha più in mano il suo partito.

- In questo delirio collettivo che si chiama “odio contro Elon Musk”, sappiate che è da poco attiva una applicazione che - importando tutti i social in un unica bacheca - permette di “escludere” automaticamente tutti i post di Elon. Siamo oltre il ridicolo: siamo al patetico.

- Incredibile invece l’idea lanciata dall’amministrazione Trump. Dovete sapere che negli Stati Uniti esisteva una applicazione che permetteva ai migranti di fare rapidamente domanda di asilo negli Usa. Bene: il Tycoon l’ha “convertita” in un sistema che permette a chi vive illegalmente negli Usa di “auto-espellersi”. Ora l’idea è di consentire loro di fare le valigie, con il vantaggio: a) di non essere ricercati ed espulsi a forza; e b) di poter in futuro tornare legalmente e “di vivere il sogno americano” senza incorrere in un bando a vita definitivo.

- Cdu e Spd in Germania fanno sul serio.

Oggi si è riunito, in via straordinaria, il vecchio Bundestag - delegittimato dal voto e ormai silurato - per cercare di cambiare la Costituzione, cosa che col nuovo Parlamento non riuscirebbero mai a realizzare. Legittimo? Forse:hanno fatto ricorso alla Corte Costituzionale. Illogico? Di sicuro. Pare un mezzo golpetto ma nessuno osa protestare.