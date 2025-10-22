Election Island

Sarà perché ieri sera, prima di dormire, abbiamo letto delle polemiche su Souzan Fatayer, «la palestinese napulitana» fan di Hamas, bella donna: alta e slanciata, che è stata candidata da Verdi&Sinistra alle regionali in Campania; sta di fatto che stanotte abbiamo sognato Soumahoro che in una villa in Sardegna massaggiava i piedi a Fratoianni&Bonelli stesi su un pouf.

E poi paf! Ci siamo svegliati. E, reduci da quell'immagine raccapricciante, abbiamo realizzato che in realtà Fratoianni&Bonelli sono i migliori agenti elettorali che esistano oggi sul mercato. I Presta&Caschetto della politica italiana. Lele&Mora.

A pensarci bene potrebbero essere i responsabili casting di un reality di grande successo.

Lista dei candidati scelti da Fratoianni&Bonelli nelle elezioni regionali, politiche ed europee nel corso degli anni, prima della nazi-palestinese Souzan Fatayer. Il sindaco decaduto e condannato Mimmo Lucano. Ignazio Marino e Leoluca Orlando. Soumahoro dei miei stivali. La filosofa Donatella Di Cesare, quella che omaggiava le Br. Ilaria Salis a Bruxelles (e appoggio a Carola Rackete).

Invece Francesca Albanese se la tengono come possibile premier; ma stanno ragionando su Iacchetti. Di fatto un'agenzia di collocamento per impresentabili.

Sono di sinistra, sono

dappertutto e sono sempre in scena. Fratoianni&Bonelli sono un po' l'Alba Rohrwacher ed Elio Germano delle campagne elettorali.

Del resto, dopo gli attori prestati alla politica ci meritiamo i politici prestati al cinema.