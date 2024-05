Lo studio che affossa definitivamente i dem: chi vota Pd preferisce Meloni a Schlein

A meno di due settimane dal voto europeo, Elly Schlein e compagni devono fare i conti con il proprio elettorato, tanto deluso quanto confuso dalle ultime politiche targate “campo largo”. A peggiorare la situazione, già complicata di per sé, ci pensa lo studio realizzato dal Centro italiano studi elettorali della Luiss: una doccia gelata che oltre a ridimensionare le ambizioni politiche europee della segretaria dem, rivelano una volta per tutte la scarsa leadership che ha contraddistinto finora il mandato Schlein.

Per gli elettori del Partito democratico, infatti, secondo la rilevazione condotta dalla Luiss, la premier Giorgia Meloni è una leader più forte rispetto a Elly Schlein. A confermarlo sono il 59% degli intervistati dem contro solo il 45%. Ma non solo. Sempre secondo gli elettori del Pd, la segretaria dem viene superata perfino da Giuseppe Conte, leader del Movimento 5stelle e, apparentemente, unico e vero leader della sinistra nostrana. Il numero uno pentastellato è considerato più credibile e forte di Schlein dal 54% degli intervistati dem. Un orientamento preoccupante per la giovane leader dem che trova una conferma rispetto alla futura leadership della gauche italiana.

Se mai il “campo largo” con Partito democratico e Movimento Cinque Stelle dovesse diventare realtà alle prossime elezioni politiche, è la domanda posta dallo studio, da chi dovrebbe essere guidato? La risposta è netta: Giuseppe Conte. L’ex avvocato del popolo prevale sulla segretaria piddina persino tra gli elettori che si definiscono di sinistra (32,9% contro 22,6%), tra quelli che si dicono di centrosinistra (36,4% contro 18%) e in modo schiacciante tra quelli di centro (47,3% contro appena il 3,8%). Se guardiamo poi alla tabella con i risultati distinti per elettorato dei singoli partiti, emerge un dato forse ancora più emblematico: solo il 36,4% degli elettori del Pd vorrebbe Schlein alla guida della coalizione, con una quota rilevante (15,6%) che preferirebbe invece l’ex premier Conte.

Una débâcle totale per Elly Schlein e il suo cerchio magico che rispecchia perfettamente le opinioni degli elettori sui leader politici. La leadership più consolidata, stando allo studio firmato Luiss, è senza ombra di dubbio quella del presidente del consiglio (72%), seguita a distanza da Conte con il 45,2% e dal numero uno di Forza Italia, Antonio Tajani con il 38,4%.

Non salgono sul podio il leader leghista, numero uno di Italia Viva. Ma ancora più grave è la posizione di Elly Schlein. Ultima, quanto a forza della leadership, viene percepita proprio la segretaria Pd: solo il 23,8% degli intervistati la considera il leader più forte.