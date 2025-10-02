Elisa piange per la Flotilla. "Ora portateli voi gli aiuti"

"Ora portateli voi gli aiuti". Così si chiude il video postato sul suo profilo social ufficiale di Elisa, in lacrime, dopo lo stop di Israele alle barche della Global Sumud Flotilla. La cantante ha deciso pubblicare una storia dal proprio profilo Instagram per esprimere la propria solidarietà nei confronti della spedizione umanitaria fallita e, soprattutto, per mandare un messaggio al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. La clip social è già rimbalzata rapidamente su X e su profili social di utenti comuni ma il senso del video continuerà a far discutere.

"Adesso che hanno bloccato la Global Sumud Flotilla, allora portate voi gli aiuti in poche ore", dice la cantautrice 47enne che, nel video originale, tagga la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "Portateli voi gli aiuti, perché stanno morendo", conclude l'artista in lacrime. Non è la prima volta che la cantante fa sentire la sua voce per il popolo palestinese: lo ha fatto a fine agosto, in un post elogio per la Global Sumud Flotilla, nel quale ha supportato pubblicamente l'operazione. "Dobbiamo supportarli, dobbiamo cercare di dar loro attenzione mediatica e non abbandonarli: è molto importante per proteggere le loro vite che l’attenzione mediatica rimanga alta su questa missione. Stanno cercando di arrivare là dove i governi stanno fallendo, stanno cercando di ridare dignità all’umanità intera con questo gesto, una dignità che ultimamente è andata persa", aveva scritto sempre sul suo profilo social.

Intanto, La Global Sumud Flotilla è stata abbordata da

navi militari israeliane a meno di 70 miglia da Gaza. Sono oltre 200 gli attivisti fermati, che saranno trasferiti nel porto di Ashdod ed espulsi. Una trentina gli italiani, tra loro l'eurodeputata di Avs Benedetta Scuderi.