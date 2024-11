Migranti, la mossa di FdI: sui trattenimenti decidano le corti d'Appello

La competenza sulla convalida del trattenimento di un richiedente protezione internazionale passa dal tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione alla Corte d'Appello. È questa la proposta contenuta in un emendamento della relatrice al dl Flussi, la deputata di FdI Sara Kelany, presentata alla commissione Affari costituzionali della Camera.

"Per i procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, nonché per la convalida delle misure adottate, è competente la Corte d'appello nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida" , si legge nel testo dell'emendamento. Le opposizioni hanno subito ribattezzato questa misura come "emendamento Musk", ma Kelany, responsabile immigrazione di FdI, parlando con l'Adnkronos, ha prontamente replicato definendole "solo affermazioni destituite di fondamento".

Kelany è poi intervenuta sulle parole di Sergio Mattarella in risposta a Elon Musk: "Saremo in grado di badare a noi stessi, come dice il Presidente Mattarella" e ha attaccato: "Non accettiamo dal Pd lezioni di amore per la nostra sovranità", ricordando che il principale partito d'opposizione del centrosinistra è stato capace di chiedere di attaivare una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia e " non perde occasione di parlare male dell'Italia solo perché governa la destra". Ma non solo. Kelany ha ricordato anche le numerose ingerenze sulle politiche sull'immigrazione del governo Meloni da parte della stampa internazionale e dei capi di Stato e di governo esteri, come per esempio il premier spagnolo Sanchez, e ha aggiunto: " In quel caso la sinistra non ha mai parlato di ingerenze. Qui invece si alimentano polemiche su un soggetto che, per ora, resta un privato cittadino".

Riccardo Magi, segretario di +Europa, ha tuonato: "La scelta del governo quindi è dettata unicamente dal tentativo isterico di cambiare giudici sui provvedimenti relativi alla detenzione in Albania avrà anche pesanti ricadute sull'organizzazione del lavoro delle Corti d'appello" e ha ricordato che le sezioni specializzate in materia di immigrazione erano state create proprio per evitare che il carico di lavoro ricadesse sugli altri uffici.

"Musk chiede e Fdi esegue"

è

il commento di

,

capogruppo del Pd alla C

amera, che aggiunge:

"La relatrice del provvedimento, guarda caso del partito della presidente del consiglio, ha depositato un pacchetto di emendamenti che rappresentano una vera e propria follia giuridica, un vero e proprio abuso del potere legislativo".