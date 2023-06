"Esempio negativo". La vergogna della sinistra che si rifiuta di ricordare il Cav

Silvio Berlusconi è stato un politico divisivo ma ha sempre avuto massimo rispetto per tutti gli oppositori. Di questo gliene danno atto anche gli avversari politici più accaniti. Se c'era una lezione universale che l'ultimo dei politici della sua generazione avrebbe potuto insegnare ai giovani esponenti di oggi era proprio questa. Qualcuno l'ha imparata e l'ha fatta sua ma altri, purtroppo, non hanno imparato quella che può essere considerata la base per la buona politica e oggi, tanto più oggi, lo dimostrano.

Tra gli scorretti della politica che non sono in grado di omaggiare l'uomo che più di altri negli ultimi cinquant'anni ha cambiato il volto dell'Italia c'è Francesco Martines, consigliere del Partito democratico in Regione Friuli-Venezia Giulia. Certo, nell'incipit del suo messaggio ha espresso cordoglio alla famiglia ma, come si evince dalle parole successive, non è riuscito a trattenere il rancore nemmeno in un messaggio per la morte di un uomo, prima che di un politico. " Esprimo profondo cordoglio ai famigliari e ai dirigenti ed elettori di Forza Italia per la scomparsa di Silvio Berlusconi, un imprenditore privato abile nell'usare i rapporti politici per creare negli anni un impero economico, ma anche un personaggio politico molto controverso. Con le sue televisioni e la sua attività di premier e di leader di partito è stato per un ventennio un esempio culturale negativo per le future generazioni ", commenta Martines.