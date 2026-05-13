Evoluzione e Libertà, parte da Roma la sfida del nuovo polo tra innovazione e valori cristiani

La formazione politica Evoluzione e Libertà ha definito le proprie linee programmatiche e la struttura organizzativa nel corso di un’assemblea nazionale tenutasi presso lo Sheraton Hotel Parco de’ Medici. L’evento ha visto la partecipazione di figure istituzionali quali il consigliere capitolino Rachele Mussolini e Fabio Capolei del Consiglio Regionale del Lazio.

Il movimento si presenta come una forza politica che intende coniugare l’innovazione e il rilancio economico con la tutela delle libertà individuali, ponendo la persona al centro dell’agenda. Sul piano organizzativo, Evoluzione e Libertà ha già strutturato una rete composta da 12 sedi nazionali e 4 internazionali, avvalendosi del supporto di diversi consiglieri regionali per un impegno che prevede la partecipazione alle competizioni elettorali in Abruzzo, Sicilia e Salerno. In merito agli obiettivi del progetto, il Presidente Mirko Greco ha sottolineato come il partito intenda confermarsi stabilmente come una realtà al servizio del popolo. Il Segretario Nazionale Giuseppe Basile ha confermato la prontezza della squadra nel presidiare il territorio, dichiarandosi pronto a sfidare il futuro attraverso un radicamento sempre più profondo tra la gente.

Infine, il Vice Segretario Nazionale Vicario Gianluca Quadrini ha ribadito la missione di onorare i valori della cristianità e della democrazia, lavorando per riportare le istanze dei cittadini e delle fasce deboli nelle istituzioni.