L'ex assessore imbarazza il Pd: pubblica un video a 260km/h. Lui si giustifica: "Ero in Germania"

Nuovo episodio imbarazzante per il Partito democratico locale. L'ex assessore di Lodi, Vittorio Codeluppi, oggi presidente della Società Acqua Lodigiana, l’azienda pubblica Sal, si è ripreso alla guida mentre viaggiava a 260 km/h. Codeluppi era a bordo di una super-car, una Porsche, e non si è geolocalizzato, tanto che si è giustificato sostenendo di essere in Germania, nei pressi di Stoccarda, mentre spingeva il bolide a quella velocità, in Italia vietatissima mentre nel Paese teutonico concessa su alcune autostrade dove non esistono limiti di velocità.

Si tratta del secondo episodio in pochi giorni dopo quello che ha coinvolto un esponente del Partito democratico di Savona, che è stata denunciata per guida in stato ebbrezza alcuni giorni fa. Codeluppi ha fornito la sua versione anche al quotidiano La Repubblica ed è vero che in Germania su alcune strade non esistono limiti, il che permette di spingere le auto finché ci si sente in grado di gestirla, tuttavia non è stato chiarito chi abbia realizzato il video del cruscotto della vettura, che sembra essere stato ripreso dal lato conducente, per inquadrare il contachilometri che segnava la velocità elevatissima. " A prescindere che sia lui, resta un messaggio diseducativo e sbagliato da trasmettere. Codeluppi è un riferimento politico e ricopre un ruolo pubblico, non dovrebbero essere atteggiamenti da mostrare ", ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d’Italia a Lodi, Giulia Baggi.

Una nota è stata diramata anche dalla Lega di Lodi, secondo la quale " simili comportamenti siano in palese contrasto con i doveri di responsabilità e sobrietà che si richiedono a chi guida un’azienda pubblica che gestisce un bene primario come l’acqua ". Per queste ragioni, il partito ha chiesto " immediate dimissioni affinché si ristabilisca il necessario rapporto di fiducia tra la cittadinanza e chi è chiamato a rappresentarla ".

Dal canto suo per il momento Codeluppi non è intenzionato a rassegnare le dimissioni dall'incarico e non ha rilasciato ulteriori dichiarazioni. Ha ricoperto l'incarico di assessore al Lavoro e Attività produttive della giunta Pd nel 2012 con l'allora sindaco di Lodi Lorenzo Guerini.