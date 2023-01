"Sistema fallito", "torna sulla Terra". Così Cruciani affossa il reddito grillino

Il reddito di cittadinanza continua ad alimentare il dibattito politico, tra sostenitori e oppositori della misura fortemente voluta dal Movimento Cinque Stelle: è proprio questa la scintilla che scatena un'accesa discussione negli studi di "Diritto e Rovescio", trasmissione in onda sulle frequenze di Rete 4.

L'attacco di Cruciani

A scagliarsi contro la misura di sostegno grillina è il giornalista Giuseppe Cruciani. "Tutto questo grande progetto, tutta questa grande rivoluzione, 'troviamo il lavoro e aboliamo la povertà' e adesso rimprovera il governo di centrodestra perché non ha iniziato a fare i corsi?" , domanda polemicamente il conduttore radiofonico al vicepresidente del Movimento Cinque Stelle Michele Gubitosa, anch'egli tra gli ospiti della trasmissione condotta da Paolo Del Debbio. "È una modifica che hanno fatto alla legge" , ribatte il deputato grillino. "È una legge dello Stato, Cruciani. Io sono un parlamentare della Repubblica e posso chiedere come mai una legge dello Stato non viene applicata" . "Ma torni sulla Terra, Gubitosa" , invita Cruciani, "il vostro sistema è fallito" . "È fallito" , ripete in più di un'occasione il giornalista, "il vostro sistema del reddito di cittadinanza è fallito".