"L'ipocrisia della stampa di sinistra è uno dei principali aiuti che abbiamo". Lo ha detto Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario all'Attuazione del programma, all'evento "Energie nuove. Investimenti, reti, relazioni", promosso da Libero Quotidiano, dopo aver affermato che "il caso Garofani è totalmente chiuso". "C'è però un caso degli organi di stampa che mi ha fatto sorridere - ha aggiunto -.Gli stessi che hanno sempre rivendicato il diritto di mandare in onda filmati di minorenni in situazioni conviviali, di pubblicare chat di parlamentari, di riportare conversazioni intime, come nel caso Sangiuliano, hanno detto che era sconveniente riportare le parole dette in un contesto conviviale da Garofani in una cena. Questa ipocrisia della stampa di sinistra è uno dei principali aiuti che abbiamo".
Fazzolari: "Caso Garofani è chiuso, l'ipocrisia della stampa di sinistra ci aiuta"
Parlando all'evento di Libero, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri ha lanciato i suoi strali contro alcuni organi di stampa: "La situazione mi ha fatto sorridere"
