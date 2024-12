Da FdI il manuale per "una vigilia con parenti di sinistra"

Ascolta ora 00:00 00:00

Preparativi in corso nelle case degli italiani per il cenone di Natale. Tra poche ore le case saranno scaldate dal calore delle chiacchiere e delle risate in attesa della mezzanotte per il consueto scambio di auguri e di regali. Ma per tanti sarà anche l'occasione per stare con quei parenti che non si vedono da un po', per fortuna o per sfortuna, dipende dal punto di vista. Fratelli d'Italia ha redatto il "Manuale d'uso per una vigilia con parenti di sinistra", una guida pratica per chiunque dovesse trovarsi al tavolo con i soliti elettori del Pd, o di altri partiti di opposizione, che non vedono l'ora di portare la politica anche al tavolo di Natale.

"S e a tavola hai lo zio di sinistra che si lamenta delle tasse, tu ricordagli che il taglio del cuneo fiscale è stato reso permanente ", si legge nella slide preparata da Fratelli d'Italia. Un'argomentazione utile a spegnere sul nascere qualunque polemica relativa alle tasse, sicuramente poco natalizia e poco opportuna per il cenone. Ma, prosegue la guida, " se hai il cugino di sinistra che critica le risorse in manovra, tu ricordagli che si sarebbe potuto fare di più se non ci fosse stato il Superbonus, un super debito da 137 miliardi ". Il senatore Lucio Malan ha fatto un lungo elenco di ambiti in cui si sarebbero potuti distribuire quei soldi, che avrebbero potuto contribuire anche ad aumentare i fondi da destinare alla sanità, raddoppiandoli.

A chi deve condividere la tavola con " la nipote di sinistra che studia in un'altra città, tu ricordale che il voto fuori sede è stato fatto dal governo Meloni ". E poi, " se senti mormorare la zia femminista, tu ricordale che con il governo Meloni si è raggiunto il record di occupazione femminile ". La guida si rivolge anche a chi ha la sfortuna di condividere il palazzo con il vicino " che ama sempre lamentarsi di tutto ", Fratelli d'Italia suggerisce: " Tu ricordagli che gli arrivi dalla Tunisia sono diminuiti dell'80% ". Se, poi, " hai il parente che non vuole più andare a votare, tu ricordagli che l'alternativa alla destra sono Elly Schlein e Bonelli ".

Sono consigli ironici quelli forniti da Fratelli d'Italia, di quell'ironia che purtroppo manca alla sinistra ma che fortunatamente gli elettori del partito di Giorgia Meloni sono ancora in grado di sfoggiare, anche alla tavola della vigilia.