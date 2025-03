FdI torna sopra il 30%: la supermedia promuove Meloni

Ascolta ora 00:00 00:00

I sondaggi favorevoli alla compagine di centrosinistra sono solo un lontano ricordo. Da più di due anni dalla vittoria del centrodestra alle ultime elezioni politiche l’opposizione ha passato il suo tempo a profetizzare il crollo di Giorgia Meloni e delle tre anime che compongono il suo governo. Il risultato è presto detto: non solo Fratelli d’Italia è ancora saldamente al comando ma, come se no bastasse, ha ampliato il suo consenso nel corso del tempo. A certificare questa situazione tanto insolita è l’ultima Supermedia youtrend/Agi che ha il merito di raccogliere tutti i sondaggi delle ultime due settimane.

Stando ai numeri di youtrend il partito di Giorgia Meloni può esultare senza alcun timore. Dopo un lieve calo nelle ultime settimane, Fratelli d’Italia registra un +0,4% di crescita che lo porta addirittura sopra il 30%. Il 30,2% per l’esattezza dimostra, ancora una volta, la solidità della premier e del partito che guida. Un segnale positivo che mette Fratelli d’Italia in una posizione di sicurezza, lontano da tutti gli altri partiti dell’opposizione. Il secondo partito, infatti, è il Partito democratico che però si attesta solo al 22,9%, riportando un calo dello 0,2%.

Si tratta di un calo di lieve entità che però va letto in combinato disposto con la distanza forte che lo divide da Fratelli d’Italia. La differenza tra Pd e FdI è ancora abissale e in quest'ultimo sondaggio, complice la crescita di Meloni, arriva a superare i sette punti. Per quanto riguarda gli altri partiti della maggioranza, la Lega cala all' 8,3 per cento, perdendo lo 0,2. La stessa percentuale, invece, viene guadagnata da Forza Italia, che con il suo 9,4 per cento di preferenze consolida il suo ruolo di secondo partito della maggioranza. Infine, da segnalre un lieve miglioramento di Noi Moderati.

Sul versante opposto, il Movimento 5stelle riesce a guadagnare un 0,5% e si attesta all’11,9%, sfiorando quindi il 12% dei consensi. Una posizione che sicuramente dovrebbe far scattare un campanello d’allarme all’interno dell’organizzazione dem. Alleanza Verdi e Sinistra subisce una lieve flessione e crolla dal 6,2 al 6 per cento in due settimane.

Azione torna al 2,9% e riesce a guadagnare un +0,2% nell’area centrista mente Itali Viva si attesta al 2,7% dei consensi, ottenendo un +0.1%. Guardando alle varie coalizioni, quella di centrodestra raggiunge il 49,1 per cento di consensi. Rimane solo al 30% quella di centrosinistra.