Figuraccia di Soumahoro: come l'ha trovato Striscia la Notizia. Ancora guai

Non è sicuramente una bella figura quella fatta da Aboubakar Soumahoro con Striscia la notizia: tutta colpa dell'assicurazione della macchina. L'onorevole con gli stivali con un passato in Alleanza Verdi-Sinistra è stato infatti immortalato dalle telecamere del tg satirico di Antonio Ricci mentre circola per le vie di Roma a bordo di un'auto con l'assicurazione scaduta.

In seguito a segnalazione sul deputato che si reca puntualmente a Palazzo Montecitorio con l’auto personale, la cui copertura assicurativa risulterebbe scaduta il 14 febbraio, ieri pomeriggio l'inviato di Striscia Moreno Morello ha pizzicato Soumahoro fuori dal parcheggio della Camera dei Deputati. Morello ha provato ad avvisare l'onorevole della grave violazione del codice della strada, ma il parlamentare ha preferito la fuga.

Avvicinatosi al finestrino dell'auto, Morello ha invitato Soumahoro a rinnovare la copertura assicurativa ma dall'interlocutore non è arrivata alcuna risposta: l'ex sindacalista è fuggito via (senza neppure mettere la freccia, altra violazione). Nonostante il fuggifuggi, Soumahoro ha deciso di rispettare la legge: dopo l'intervento di Striscia la notizia, ha immediatamente regolarizzato la sua posizione. Il servizio completo andrà in onda stasera a Striscia la notizia, in onda su Canale 5 a partire dalle 20.35.

L’articolo 193 del Codice della Strada prevede l’obbligatorietà di essere coperti da una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi. Qualora l’automobilista venga sorpreso dagli organi di Polizia a circolare con una vettura con l’assicurazione scaduta, è soggetto a una sanzione pecuniaria che varia dagli 841 ai 3.287 euro. Insieme alla multa, è previsto anche il sequestro del veicolo.

Senza dimenticare che si può essere soggetti a sanzione anche quando il veicolo non circola ed è parcheggiato in strada o in un’area pubblica con il tagliando scaduto da oltre 15 giorni. Insomma, a Soumahoro...