Firenze, il Pd nel caos dopo l'addio di Cecilia Del Re

A Firenze il Pd è nel caos. A pochi giorni dall'ufficializzazione dell'assessore al Sociale Sara Funaro come candidata a sindaco del centrosinistra, Cecilia Del Re, la sua principale antagonista che aveva chiesto insistentemente le primarie, ha deciso di lasciare il partito.

"Insieme ad altre iscritte e iscritti del Pd riteniamo inevitabile non rinnovare la tessera del Partito democratico. Crediamo ancora nei valori fondativi del partito e proprio per questo non è possibile riconoscersi nella gestione di questo Pd cittadino" , ha annunciato l'ex assessore di Palazzo Vecchio che ora sembrerebbe pronta a correre da sola alla guida di una lista civica. "La nostra è una scelta sofferta, ma che si è resa inevitabile al termine di un percorso tutt'altro che trasparente e democratico, da noi puntualmente contestato, senza che alcuna correzione di rotta fosse considerata", ha aggiunto Cecilia Del Re che attacca il Pd perché "ha scelto la chiusura invece della partecipazione, la prepotenza invece dell'ascolto e del dialogo, la paura al posto del coraggio". La prima a chiederle un ripensamento è proprio Sara Funaro che definisce un errore lasciare "una grande comunità" come il Pd e le ricorda: "Abbiamo imparato insieme, proprio vivendo e crescendo nella stessa comunità, che il valore dello stare insieme è la cosa che rende unico e forte il Pd. Le porte sono aperte e lo resteranno" . La candidata in pectore ribadisce: "chi se ne va secondo me sbaglia, sempre" e invita la Del Re a riaprire il dialogo e confronto: " Sono pronta a farmi carico di garantire lo spazio politico necessario anche per chi ha idee diverse".

Emiliano Fossi e Andrea Ceccarelli, rispettivamente segretario regionale e cittadino del Pd, invece, esprimono il loro stupore e il loro sconcerto per l'addio della Del Re e dei consiglieri comunali i Calistri, Di Puccio e Piccioli: "La nostra comunità ci chiede sempre unità, anche nel rispetto delle differenze. Per questo - scrivono in una nota - lasciare il Pd è prima di tutto una grave mancanza di rispetto per la nostra comunità" . E concludono: "leggere il comunicato di oggi e le motivazioni lì elencate davvero ci lascia senza parole. Ma ciò nonostante rimaniamo disponibili al dialogo: le porte del Pd rimangono aperte, perchè non esistono fratture insanabili"