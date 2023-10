La follia del consigliere Pd: "Governo di Israele nazista"

Parte della sinistra ha sposato la propaganda di Hamas sulla strage dell'ospedale a Gaza, a testimonianza di un certo sentimento anti-israeliano serpeggiante. Ma c'è anche chi è andato oltre in casa Pd: parliamo di Alessandro Corti, consigliere in Municipio 7 a Milano. Intervenuto nella discussione di un ordine del giorno presentato da Azione per condannare il raid di Hamas, la sparata del giovane dem ha chiamato in causa gli ultimi governi di Tel Aviv definiti "regimi dittatoriali, fascisti, razzisti e nazisti" .

Parole che non sono passate inosservate dentro la sala del Municipio 7, evidenzia Milano Today, ma non solo. Dopo aver condannato Hamas e la sua brutalità contro civili e innocenti, il consigliere Pd ha tenuto a precisare: "Dall'altra parte ci sono 2 milioni di persone che vivono rinchiusi da più di 20 anni in una prigione a cielo aperto, con regimi dittatoriali, fascisti, razzisti e nazisti israeliani" . Nel corso del suo intervento, Corti ha citato esplicitamente il governo guidato da Netanyahu e dai suoi sodali, che a suo avviso "non ha a cuore gli interessi della popolazione israeliana, perché questo causerà, in tutto il mondo, una spirale di antisemitismo e continuo odio tra i popoli" .

Non è tutto. La giovane leva Pd ha sottolineato che negli ultimi decenni i governi israeliani hanno annientato e deumanizzato i palestinesi: "È stato compiuto un genocidio a cielo aperto" . Per Corti "bisogna ricordarsi quando si incrimina un'organizzazione, come Hamas, che fa proseliti in contesti estremizzati" , legati indissolubilmente anche alla "gestione pessima, razzista e discriminatoria del governo di Israele".