Da Fondazione si ridisegna la mappa del potere

Giovanni Bozzetti sarà il presidente di Fondazione Fiera. Il via libera di una Regione Lombardia a trazione leghista a un bravo già politico e oggi imprenditore di rito larussiano, tanto che oggi è anche consulente alla Presidenza del Senato, dice molto di più della cronaca di una semplice nomina. Innanzitutto perché quel fortino rappresenta molto di più di quanto l’immediata percezione suggerisca, visto che la Fondazione è un polmone fondamentale nello sviluppo economico e sociale della città. Come l’ospedale in Fiera anti Covid, i padiglioni che rendono possibile l’Olimpiade Milano-Cortina e la nuova sede Rai testimoniano. Con la firma di Enrico Pazzali. Ma anche perché è proprio quella presidenza che potrebbe dare la visibilità necessaria a un possibile candidato del centrodestra. Non tanto al Comune, dove le tattiche elettorali sembrano portare altrove, ma piuttosto alla Regione dove la pur golosa candidatura di un civico come il presidente di Coldiretti Ettore Prandini sembra perdere quota. E quindi è proprio dalla Fondazione Fiera che muove il risiko che in due anni ridisegnerà la mappa del potere. Come testimonia la tenacia con cui Ignazio La Russa ha difeso dalle resistenze del governatore Attilio Fontana la candidatura di Bozzetti.

Giocando in anticipo sui colonnelli Roberto Formigoni e Gabriele Albertini che a colazione, sul terrazzo di Letizia Moratti, per il Comune sono ripartiti da un civico come l’ex rettore Ferruccio Resta. Un nome che piace a una Lega un po’ intorpidita e che se la giocherebbe con Carlo Fidanza. Uomoche piace a Giorgia Meloni che, però, in testa ha anche il nome di una donna (fuori dalla politica e fuori dalla regione).