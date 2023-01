"Vi terremo d'occhio...". Formigli ossessionato avverte la Meloni

Corrado Formigli è un giornalista tenace, non molla mai. Le sue battaglie sono note, immarcescibili. E lui combatte pervicacemente, senza risparmiarsi. La sua crociata contro Giorgia Meloni va avanti da anni, già negli anni all’opposizione, tra il patetico allarme fascismo e le pseudo-inchieste. Ebbene, ora la leader di Fratelli d’Italia guida un governo eletto democraticamente e il volto di Piazzapulita non può non continuare la sua lotta. L’ultima trovata? Il Melonometro.

Formigli continua la crociata anti-Meloni

Nel corso delle ultime settimane Formigli ha dedicato editoriali su editoriali al presidente del Consiglio, tra i presunti rischi per la democrazia e le filippiche sull’immigrazione. Appena sette giorni fa un sermone sulle tanto care organizzazioni no profit: “C’è l’impressione che, da parte di questo Governo, ci sia nei confronti delle ong un bullismo marittimo di stato. Il Governo ha creato questa regola per azzerare l’operatività delle ong” , uno dei passaggi più “interessanti” del suo intervento contro Piantedosi.

Ebbene, a partire da questo giovedì c’è un nuovo modo per dare contro il governo. Un’intuizione quantomeno originale, una mossa da campione dell’opposizione: la rubrica sul governo e sul primo ministro. Di cosa si tratta? La spiegazione è dello stesso Formigli: “Da stasera le promesse del governo saranno monitorate tutte le settimane con una rubrica apposita”, con tanto di hashtag “#melonometro”.

L'ultima genialata

Piazzapulita va in onda dal 2011, un programma piuttosto seguito per i parametri di La7. Dal 2011 a oggi Formigli non ha mai dedicato così tanto spazio alle promesse dei governi. A pochi mesi dalla nascita dell’esecutivo di centrodestra, ecco la rubrica. L’analisi sarà sicuramente imparziale, nessun motivo di dubitarlo. Anche se qualcuno sul web la pensa diversamente: il tweet del giornalista è stato preso d’assalto tra stroncature e ironie. Anche perché non si è vista neanche l’ombra di rubriche, editoriali o catilinarie sul Qatargate. Ecco una carrellata di reazioni Twitter: “Con un governo senza Pd insomma vi tocca lavorare sodo”, “Dopo questo post il governo rischia la crisi... del ridere”, “Dopo che per anni e anni non avete mai monitorato nemmeno una delle promesse fallite dei governi di sinistra vi auguro che il melonometro possa durare almeno per i prossimi 20 anni” .