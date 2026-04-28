Foto fake su Donzelli. Il deputato FdI: "Violenza intollerabile, ora denuncio"

Giovanni Donzelli finisce di nuovo nel mirino delle fake-news sui social. “Ho segnalato una pagina su Facebook che da giorni con l’intelligenza artificiale costruisce finte foto e inventa storie false su di me e sulla mia famiglia”, rivela il deputato di Fratelli d’Italia, intenzionato a denunciare alla procura quella che definisce una “vergogna”.

“Sono rimasto in silenzio quando hanno inventato storie surreali, compreso anche quando hanno scritto che stavo male mettendo una mia foto finta in ospedale, ma non posso più tacere la mia indignazione adesso che inventano una mia visita a una bambina di 7 anni malata terminale”, attacca Donzelli che, poi, chiosa: “È una violenza intollerabile verso le bambine e i bambini che purtroppo sono malati davvero”.

Il deputato meloniano era già stato preso di mira dall’intelligenza artificiale nell’ottobre 2025 quando su TikTok divenne virale un video fake in cui Donzelli calunniava il conduttore di Report Sigfrido Ranucci, vittima di un attentato che aveva distrutto le sue auto. Nel video si vedeva Donzelli che dichiarava: "Onestamente credo che Sigfrido Ranucci abbia spesso toccato temi e fatto investigazioni che forse non avrebbe dovuto fare. Intendo dire che forse ha messo il naso dove non avrebbe dovuto mettere".

E ancora: "Ognuno, quando fa un lavoro, si deve assumere tutte le responsabilità e deve sapere a cosa può andare incontro. Poi è chiaro che possa dispiacere quel che gli è successo". Il video è chiaramente un falso sia perché la voce è innaturale sia perché anche il viso di Donzelli è chiaramente modificato con IA.