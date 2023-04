La foto con la Murgia e il post accusatorio: cosa c'è dietro l'attacco della compagna della Schlein

Con un ritardo di diverse settimane, Paola Belloni si è accorta che le foto insieme a Elly Schlein sono state pubblicate sul quotidiano Diva e Donna. O forse ci ha messo alcune settimane a elaborare e mettere giù il pensiero che ha poi pubblicato sul suo profilo social, con tanto di foto posata e firmata da un fotografo, che nulla ha da invidiare ai patinatissimi ritratti delle star. Come fa notare il sito Dagospia, il dubbio è che il lamento della compagna del segretario del Partito democratico sia solamente strumentale, utile alla propaganda e alla propria visibilità.

Infatti, nel profilo di Belloni, come spesso accade a quelli di chi non ha particolari interessi lavorativi nel tenere aggiornata la propria immagine social, non venivano caricate da molti mesi nuove immagini. Un silenzio social che non ha insospettito nessuno, visto che non c'erano sospetti (almeno ufficiali) sul suo ruolo nella vita di Schlein. Poi, però, all'improvviso qualcosa cambia e dopo la pubblicazione delle immagini da parte del settimanale Diva e donna torna a condividere le immagini sul suo profilo. Ovviamente, non foto di gattini e di tramonti ma qualcosa che si avvicina di più all'idea di narrazione che sussiste da quelle parti. Quindi, ecco che per esempio compare la foto insieme a Michela Murgia in cui Belloni mostra con orgoglio il tatuaggio sul suo braccio. Non un disegno qualunque ma il logo del podcast della scrittrice.

Poi ecco che compare il lunghissimo post, un j'accuse alla stampa italiana e in particolare al settimanale edito da Cairo, che secondo la compagna di Schlein non avrebbe dovuto pubblicare le foto insieme al segretario del Pd in quanto lei non sarebbe un personaggio pubblico. Anzi, si accusano i giornalisti di aver fatto "outing". La verità, però, come sempre è un'altra. Elly Schlein è il numero uno di uno dei partiti politici più importanti del nostro Paese ed è stata fotografata in un luogo pubblico insieme alla donna. Per delicatezza, per altro, il settimanale non ha parlato di lei come della sua compagna ma l'ha definita un'amica. Ma non ci è voluto molto per capire chi fosse in realtà quella bella ragazza mora, soprattutto perché la stessa Schlein, in tv, aveva annunciato di essere fidanzata con una donna.

Ed è forse con lei che dovrebbe prendersela Paola Belloni, non con i giornalisti che hanno fatto il loro lavoro, anzi, il loro dovere, attenendosi al diritto di cronaca. E se questo non le piace, dispiace, ma di chiama democrazia, che viene difesa anche attraverso il gossip. I personaggi pubblici sanno a cosa vanno incontro e così anche chi sta loro accanto, uomo o donna che siano, qualunque orientamento sessuale abbiano. Perché qui non c'entra niente l'accusa di aver fatto outing: è stata fatta informazione.