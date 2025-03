Cortocircuito di Fratoianni sulla Tesla di Musk: "È di mia moglie, la venderemo..."

Ascolta ora 00:00 00:00

Un nemico dell’Italia, un miliardario che non può dare lezioni a nessuno, persino un nazista. Nicola Fratoianni è tra gli esponenti di sinistra più duri nei confronti di Elon Musk e le sue filippiche hanno comprensibilmente attirato l’interesse dei media. Ma attenzione al twist improvviso, un colpo di scena che nessuno avrebbe mai pronosticato: il segretario di Alleanza Verdi-Sinistra gira con la Tesla. Sì, avete capito bene: a bordo della macchina elettrica targata dall’”hitleriano” Musk.

“La Tesla? Ma non è mia. È di mia moglie. Se vuole sapere della Tesla, chiami pure lei” il commento visibilmente imbarazzato di Fratoianni al Foglio. “Lei sa come funziona. Io al limite, e assai raramente, la guido” il riferimento a Elisabetta Piccolotti, anch’ella deputata di Avs. E quest’ultima conferma tutto: è stata lei a comprare la Tesla modello Y anni fa, prima che Musk diventasse improvvisamente un nemico da equiparare al Fuhrer.

“Siamo rimasti fregati” la giustificazione della Piccolotti: “L’abbiamo presa prima che Musk diventasse nazista”. E ancora: “L’abbiamo presa col leasing quindi per ora non è possibile venderla. Ma quando sarà, certo, ce ne libereremo. La venderemo”. Un atto di resistenza, praticamente. “Musk è un nazista” ha ribadito la Piccolotti: “Però la Tesla funziona. L’ho usata sempre nell’ultima campagna elettorale per le Europee”. Estremista ma bravo a fare le auto elettriche. Ed emerge una punta di dispiacere all’idea di cederla: “Ma quando l’ho presa era un altro momento, e l’ho pagata anche poco”. Per la precisione: il “poco” professato dalla deputata rossoverde è un conto da 47 mila euro.

Fratoianni non ha dubbi: la Tesla è un peso politico.

Ed ecco la trovata della moglie, un adesivo appiccicato all’auto: “L’ho comprata prima di sapere che Elon fosse pazzo”. Una moda piuttosto diffusa negli Stati Uniti , in particolare in California. Ma l’alleatocosa ne pensa di questa vicenda? Il commento non innescherà troppe polemiche: “Io non la comprerei mai”.