M5S, l'esito del voto: addio al "garante", sì alleanze e stop al limite dei 2 mandati

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Movimento 5 Stelle cambia definitivamente pelle. Le votazioni online degli iscritti avvenute nel corso di Nova, l'Assemblea costituente del Movimento, hanno decretato la svolta verso il nuovo corso che l'ex premier Giuseppe Conte ha impresso a partire dall'agosto 2021, ossia da quando ha assunto la leadership dei pentastellati.

Gli iscritti erano chiamati a esprimersi su una ventina di quesiti, ma i più rilevanti riguardavano la regola dei due mandati, il ruolo del garante, le alleanze e il simbolo. Col 72,08% passa l'abolizione del limite dei due mandati elettivi per i politici pentastellati. Una decisione che potrebbe far rientrare nell'agone politico personalità come Paola Taverna e l'ex presidente della Camera Roberto Fico. Passa con un voto plebiscitario, pari all'81,20%, l'abolizione del divieto di stringere alleanze politiche, mentre coloro che sono ancora legati al 'movimentismo' delle origini si fermano al 13,87% . Gli astenuti sono stati il 4,93%. Questo voto spiana la strada all'alleanza col Pd. Il 78,65% degli iscritti si è detto favorevole alla possibilità di modificare il simbolo del M5S. Il 36,7% degli iscritti si sono dichiarati favorevoli ad essere considerati progressisti indipendenti.

Il 63,4% dei votanti, invece, ha decretato la fine della figura del garante e questo implica la definitiva uscita di scena di Beppe Grillo. In questo caso, i contrari sono stati il 29,09% mentre il 7,67% si è astenuto. La chiusura del voto è stata preceduta da uno uno stato Whatsapp di Beppe Grillo in cui il fondatore/garante descrive questo mutamento dei Cinquestelle "da francescani a gesuiti" postando la foto di San Francesco a Ripa con il sasso usato come cuscino dal poverello di Assisi.

Il Movimento è, infatti, nato il 4 ottobre, giorno in cui si ricorda San Francesco D'Assisi, patrono d'Italia. Il termine gesuiti, invece, può essere un sottile attacco a Conte dal momento che questa parola, come ricorda LaPresse, è spesso utilizza in modo dispregiativo per indicare una "persona finta, ipocrita".